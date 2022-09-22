Полонених захисників "Азовсталі" обміняли на Віктора Медведчука, — ЗМІ

У ЗМІ припустили, що у рамках обміну на території РФ могли випустити близького друга Володимира Путіна та народного депутата України Віктора Медведчука.

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В рамках останнього обміну полоненими, вході якого вдалося повернути додому багатьох захисників "Азовсталі" додому, російській стороні було віддано народного депутата та лідера опозиційної платформи "За життя" Віктора Медведчука. Принаймні про це пише видання РБК-Україна з посиланням на свої джерела.

[ + – ] Віктор Медведчук

Зазначимо, що раніше про можливий обмін Медведчука писало видання Al Arabiya. Зазначимо, що раніше РФ відмовлялася міняти військовополонених на Медведчука, оскільки має українське громадянство.

Після заяв у ЗМІ, Служба безпеки України офіційно підтвердила, що полонених обміняли на Віктора Медведчука. Це ж згодом підтвердив і президент України Володимир Зеленський.

Також повідомляється, що серед військовополонених, що повернулися додому, командир полку "Азов" Денис "Редіс" Прокопенко, його заступник Святослав "Калина" Паламар і командир 36-ї бригади морпіхів Сергій "Волина" Волинський.

У мережі з'явилося фото, на якому вони стоять разом із головою ГУР МОУ Кирилом Будановим та керівником МВС Денисом Монастирським.

[ + – ] "Азов" Денис "Редіс" Прокопенко, його заступник Святослав "Калина" Паламар та командир 36-ї бригади морпіхів Сергій "Волина" Волинський, голова ГУР МО Кирило Буданов

Згодом стало відомо, що з російського полону сьогодні вдалося повернути 215 людей, з них 108 — бійці "Азова". Про це повідомляють українські ЗМІ із посиланням на заяву глави Офісу президента України Андрія Єрмака.

[ + – ] Обмін полоненими.

Також Єрмак у себе в Telegram написав, що Віктор Медведчук вже дав усі свідчення слідству, а тому не становить для України жодної цінності.

"Ми обміняли 200 наших героїв на Медведчука, який уже дав усі можливі свідчення слідству", — написав Єрмак.

Раніше Фокус повідомляв, що українських військовополонених із "Азовсталі" повернули додому. В Україну також повернули воїна 36-ї бригади Михайла Діанова та голову патрульної поліції Маріуполя Михайла Вершиніна.

Як повідомляє народний депутат від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко, із полону звільнили 8 людей. Кореспонденти "Суспільного" розповіли, що обмін відбувся у Чернігівській області. Також повідомлялося, що за посередництва Саудівської Аравії з російського полону звільнено десятьох іноземців, які воювали на боці ЗСУ.