Українських військовополонених із "Азовсталі" повернули додому: серед них медикиня "Пташка" (фото)

В Україну також повернули воїна 36-ї бригади Михайла Діанова та голову патрульної поліції Маріуполя Михайла Вершиніна.

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Частину українських військовополонених, які перебували на "Азовсталі" у Маріуполі і вийшли звідти наприкінці травня, вдалося обміняти. Зокрема, в Україну повернулася українська парамедикиня Катерина Поліщук із позивним "Пташка" та український захисник Михайло Діанов. Про це повідомив український журналіст Володимир Золкін.

Також з'явилася інформація про те, що в Україну повернули голову патрульної поліції Маріуполя Михайла Вершиніна та поліцейського Святослава Єрмолова.

Як повідомляє народний депутат від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко, із полону звільнили 8 людей. Кореспонденти "Суспільного" розповіли, що обмін відбувся у Чернігівській області.

Також повідомлялося, що за посередництва Саудівської Аравії з російського полону звільнено десятьох іноземців, які воювали на боці ЗСУ. Зокрема, йдеться про британських військовополонених Шона Піннера та Ейдена Асліна, а також уродженця Марокко Брагіма Саадуна, яких у "ДНР" засудили до страти.

Нагадаємо, 20 вересня мама "Пташки" з "Азовсталі" розповіла, що чотири місяці не могла зв'язатися з дочкою. Вона не знала, де знаходилася полонена медикиня ЗСУ.

18 вересня, через 4 місяці після полону, з'явилося перше інтерв'ю з Катериною Поліщук. За словами 21-річної дівчини, якби знову стояв вибір, чи їхати до Маріуполя, вона поїхала б.