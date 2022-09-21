РФ звільнила 10 військовополонених іноземців через Саудівську Аравію, – Reuters
За посередництва спадкового принца Мухаммеда ібн Салмана вдалося звільнити військових із 5 країн, серед них були й ті, кого засудили бойовики до страти.
До Ер-Ріяду прибув російський літак з 10 військовополоненими з 5 країн світу, які утримувала РФ. Про це повідомляє Reuters.
Спадковий принц Саудівської Аравії Мухаммед ібн Салман посередничав між РФ та Україною для звільнення військовополонених. Було звільнено:
- 5 громадян Великобританії
- 2 громадян із США
- 1 громадянин Марокко
- 1 громадянин зі Швеції
- 1 громадянин Хорватії
Усіх їх доставлять до країн проживання. У виданні зазначають, що серед британських громадян був Ейден Аслін, якого засудили до смертного вироку в "ДНР". Про це повідомив його адвокат.
Було звільнено громадян США Олександра Дрюка та Енді Хьюна. Обидва військові родом із Алабами. Вони потрапили в полон у червні під час боїв на сході України. Також відомо, що громадянина Швеції було захоплено в полон у Маріупольському порту. Йому загрожувала смертна кара в "ДНР".
Однак видання не може підтвердити, чи серед звільнених були громадяни Шон Піннер і Брагім Саадун, які були першими, кого окупанти в ОРДО засудили до страти.
Нагадаємо, 20 вересня президент Туреччини Ердоган заявив, що Україна та РФ погодилася провести обмін 200 полонених.
15 серпня повідомлялося, що у "ДНР" судили 5 іноземних бійців ЗСУ. Деяким із них загрожувала смертна кара.