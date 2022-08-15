Терористи "ДНР" судили 5 іноземних добровольців: декого можуть вбити

Громадяни Швеції, Хорватії та Великобританії воювали на Донбасі за ЗСУ. Бойовики звинувачують їх у найманстві та погрожують стратою.

Так званий суд ДНР оголосив звинувачення 5 іноземним добровольцям, які воювали на Донбасі на боці Збройних сил України. Про це повідомив кореспондент російської агенції "РИА Новости".

Звинувачення отримали громадяни Швеції, Хорватії та Великобританії:

• Матіас Густавссон (Швеція), за участь найманця у воєнних діях та навчання для насильницького захоплення влади;

• Векослав Пребег (Хорватія), за участь найманця у воєнних діях та навчання для насильницького захоплення влади;

• Джон Гардінг (Британія), за участь найманця у воєнних діях та навчання для насильницького захоплення влади;

• Ендрю Хілл (Британія), за участь найманця у воєнних діях;

• Ділан Хілі (Британія), за вербування найманців.

Густавсону, Пребегу та Гардінгу загрожує смертна кара.

Швед Густавссон нібито не читав контракт із ЗСУ

Як пише "РИА Новости", Густавссон здався в полон у Маріуполі у промзоні заводу "Азовсталь". Під час засідання "суду" він зізнався, що 24 лютого підписав контракт із ЗСУ на службу в морській піхоті як матрос на посаду рульового-моториста.

Пропагандисти зазначили, що Густавссон нібито не читав контракт із ЗСУ перед підписанням.

Хілі розповідав, як потрапив до України. Авіарейсом він прилетів із Великобританії до польського міста Краків, потім на таксі доїхав до Перемишля. Звідти доїхав до табору українських біженців на кордоні з Україною. У таборі людина на ім'я Лев нібито запросила його в Україну.

Нагадаємо, що 9 червня громадян Великобританії Шона Піннера, Ейдена Асліна та марокканця Саадуна Брагіма, які воювали у складі ЗСУ, засудили до страти в "ДНР". Ватажок "ДНР" Денис Пушилін 13 липня заявив про повну підготовку місця страти для них.

Глава МЗС Великобританії Ліз Трасс категорично засудила винесений вирок.

Зазначимо, що російські окупанти готуються провести у Маріуполі "трибунал" над українськими військовополоненими. На сцені Маріупольської камерної філармонії для цього монтують тюремні клітки.