Террористы "ДНР" судили 5 иностранных добровольцев: некоторых могут убить

Граждане Швеции, Хорватии и Великобритании воевали на Донбассе за ВСУ. Боевики обвиняют их в наемничестве и угрожают смертной казнью.

Так называемый суд "ДНР" огласил обвинение 5 иностранным добровольцам, которые воевали на Донбассе на стороне Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил корреспондент российского агентства "РИА Новости".

Обвинения получили граждане Швеции, Хорватии и Великобритании:

• Матиас Густавссон (Швеция), за участие наемника в военных действиях и обучение для насильственного захвата власти;

• Векослав Пребег (Хорватия), за участие наемника в военных действиях и обучение для насильственного захвата власти;

• Джон Хардинг (Британия), за участие наемника в военных действиях и обучение для насильственного захвата власти;

• Эндрю Хилл (Британия), за участие наемника в военных действиях;

• Дилан Хили (Британия), за вербовку наемников.

Густавссону, Пребегу и Хардингу грозит смертная казнь.

Швед Густавссон якобы не читал контракт с ВСУ

Как пишет "РИА Новости", Густавссон сдался в плен в Мариуполе в промзоне завода "Азовсталь". Во время заседания "суда" он признался, что 24 февраля подписал контракт с ВСУ на службу в морской пехоте в качестве матроса на должность рулевого-моториста.

Пропагандисты отметили, что Густавссон якобы не читал контракт с ВСУ перед подписанием.

Хили рассказывал, как попал в Украину. Авиарейсом он прилетел из Великобритании до польского города Краков, затем на такси доехал до Перемышля. Оттуда он доехал до лагеря украинских беженцев на границе с Украиной. В лагере человек по имени Лев якобы пригласил его в Украину.

Напомним, что 9 июня граждан Великобритании Шона Пиннера, Эйден Аслина и марокканца Саадуна Брагима, воевавших в составе ВСУ, приговорили к смертной казни в "ДНР". Главарь "ДНР" Денис Пушилин 13 июля заявил о полной подготовке места казни для них.

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс категорически осудила вынесенный приговор.

Отметим, что российские оккупанты готовятся провести в Мариуполе "трибунал" над украинскими военнопленными. На сцене Мариупольской камерной филармонии для этого монтируют тюремные клетки.