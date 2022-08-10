"Трибунал" над азовцами: росСМИ показали, где в Мариуполе проведут судилище (видео)

Российские пропагандисты показали видео, снятое якобы в здании Мариупольской филармонии. Как утверждается, там оборудовали 4 камеры для подсудимых, само судилище пройдет в главном зале.

Российские захватчики и боевики "ДНР" готовятся провести в Мариуполе "неизбежный трибунал" над бойцами полка "Азов". Об этом в интервью российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву сказал главарь "ДНР" Денис Пушилин.

"Подготовка к трибуналу ведется так, как мы об этом заявляли, как мы это планируем. Один из первых трибуналов будет в Мариуполе. Готовимся по всем направлениям: и помещение, и вся доказательная база", – заявил террорист.

Подконтрольные боевикам следователи собирают показания пленных, осматривают их позиции, пункты дислокаций и вещественные доказательства, добавил он.

[ + – ] "Один из первых трибуналов будет в Мариуполе", — заявляет "глава ДНР" Денис Пушилин Фото: РИА Новости

"Трибунал" над азовцами – где будут судить бойцов

Telegram-канал Shot, связанный с российским каналом Life, показал видео, которое якобы снято в здании Мариупольской филармонии. По сведениям авторов, в подвале этого помещения собираются провести "международный трибунал" над вышедшими из "Азовстали" бойцами полка "Азов".

Пропагандисты говорят о наличии 4 камер для подсудимых. Судилище над военнопленными устроят в главном зале, азовцев поведут туда по железному коридору, отметили журналисты.

Работы по обустройству завершат 1 сентября, а после "трибунала" помещение обещают снова переделать под филармонию.

Напомним, что один из украинских защитников "Азовстали" из добровольческой группы "Медведи" умер в СИЗО. Террористы "ДНР" объяснили смерть военного "употреблением наркотиков и осложнением хронических заболеваний".

Фокус ранее писал, как в "ДНР" приговорили к смертной казни бойцов "Азова" Константина "Фокса" Никитенко и Николая "Фроста".

Об отмене моратория на смертную казнь в самопровозглашенной республике стало известно в начале июля. Это случилось сразу после информации в российских СМИ о возможной казни азовцев в Мариуполе.