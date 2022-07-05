Защитникам "Азовстали" грозит смертная казнь в "ДНР", — росСМИ

По версии боевиков, украинские военнослужащие состоят в диверсионно-штурмовой группе "Медведи". Их обвиняют в исповедании идеологии нацизма и в военно-террористических действиях на территории Донецкой области.

Генеральная прокуратура "ДНР" подготовила обвинительный материал и направила в суд уголовное дело в отношении украинский военнослужащих добровольческой группы "Медведи". Как сообщает агентство ТАСС, это первое уголовное дело в отношении военных полка "Азов", которые были взяты в плен в Мариуполе, и по которым было завершено расследование.

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Восьмерых украинских военных обвиняют в том, что они являются участниками диверсионно-штурмовой группы (ДШГ), которые принимали участие в боевых действиях против боевиков "ДНР" и "совершали диверсионно-разведывательные и военно-террористические действия".

Кроме того, бойцов подразделения "Медведи" обвиняют в исповедании идеологии нацизма и других человеконенавистнических идей. При этом российские СМИ в название подразделения добавляют аббревиатуру "SS".

Согласно обвинительным статьям "Уголовного кодекса ДНР", военнопленных могут приговорить к высшей мере наказания — смертной казни.

Ранее сообщалось, что "суд ДНР" приговорил трех иностранных граждан, которые воевали в ВСУ, к смертной казни. Речь идет о судьбе британцев Шона Пиннера, Эйдена Аслина и марокканца Саадуна Брагима, которые были взяты в плен российской армией на территории оккупированной Донецкой области Украины.

Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Москва не может предоставить пленным в Украине иностранным военным гарантии того, что они могут избежать смертной казни. По мнению спикера Кремля, эти военные якобы являются наемниками и не подпадают под действие Женевской конвенции.