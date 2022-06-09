В "ДНР" вынесли смертный приговор иностранцам, воевавшим за Украину (видео)

Родственники граждан Великобритании и Марокко настаивают, что мужчины уже несколько лет служат в рядах ВСУ. Теперь у них есть месяц на обжалование решения боевиков.

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Граждане Великобритании Шон Пиннер, Эндрю Хилл и марокканец Саадун Брагим, которые воевали в рядах ВСУ, приговорены к смертной казни. Вердикт вынес суд так называемой "ДНР". Об этом сообщает РБК.

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Представители оккупационной администрации в Донецкой области Украины обвинили военнослужащих украинской армии в наемничестве и попытке насильственного захвата власти группой лиц. Последняя статья предусматривает применение высшей меры в военное время.

В апреле британцы и гражданин Марокко были взяты в плен российской армией на территории оккупированной Донецкой области Украины. Их обвинили в наемничестве.

Эйден Аслин проходил службу в 36-й бригаде морской пехоты в 2018 году, в Украину он переехал из-за невесты. 48-летний бывший военнослужащий Королевского английского полка Шон Пиннер служил в той же бригаде, что и Аслин.

Родственники Пиннера настаивали на том, что оба военнослужащих были официально зачислены в ряды ВС Украины, поэтому, согласно законодательству, они не должны считаться наемниками.

21-й Брагим Саадун находится в Украине в 2019 года, он проходил обучение на факультете аэродинамических и космических технологий Киевского политехнического института. Он прервал свое обучение год назад и поступил на службу по контракту в 36-ю отдельную бригаду морской пехоты. Боевики "ДНР" взяли его в плен во время боев в Волновахе.

Ранее Фокус сообщал, что житель Великобритании из ВСУ, влюбленный в украинку, рассказал о ходе боев за Мариуполь. Эйден Аслин находится в Украине еще с 2018 года. Однако его свадьба с жительницей Николаева сорвалась из-за вторжения российских войск.