Британец из ВСУ, влюбленный в украинку, рассказал о боях за Мариуполь

Эйден Аслин переехал в Украину еще в 2018 году, влюбившись в жительницу Николаева. Их свадьба сорвалась из-за вторжения ВС РФ

28-летний британец Эйден Аслин, служащий в ВСУ в составе Интернационального легиона, рассказал о боях за Мариуполь, об этом пишет Daily Mail.

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Эйден приехал в Украину еще в 2018 году, влюбившись в женщину из Николаева. Он уже уже четвертый год служит в украинских вооруженных силах. Когда РФ вторглась в Украину, он находился на Донбассе.

Иногда он записывал короткие ролики, в которых рассказывал, что происходит в Мариуполе, который постоянно подвергается обстрелам российских войск, умоляя западных политиков сделать больше для помощи полуразрушенному городу и его многострадальным жителям.

"Мы по-прежнему контролируем город. Украинцы воюют день и ночь. Их воля чрезвычайно сильна, и они не собираются подчиняться российскому империализму", — отмечал Эйден.

"Нас оттеснили от наших оборонительных передовых рубежей на Донбасском направлении. Постепенно, день за днем, нас оттесняли к Мариуполю, а так как мы пришли к Мариуполю, то находимся на окраинах, защищая его, как раз на самых окраинах", — рассказывал Эйден.

[ + – ] Эйден Аслин во время службы в ВСУ ранее Фото: Соцсети

Также он сообщал, что российские войска намеренно наносили ракетные удары по гражданскому населению, вместо того, чтобы атаковать военные цели.

"Российские силы продолжают наносить удары по гражданским районам, где нас нет. Я знаю это из первых рук, потому что я сам видел это. Я видел, как несколько "Градов" запускали свои ракеты по гражданским районам позади нас. И если эти российские военные настолько хороши, как они говорят, то они точно знали, куда целились", — заявлял британец.

[ + – ] Видео уничтоженного ВС РФ Мариуполя

"Множество погибших. Жертвы каждый день. Вы видели в новостях Мариупольский театр, где люди прятались, думая, что там безопасно. И по нему был нанесен авиаудар, все здание сровняли с землей. Я не знаю, насколько людей волнует то, что я говорю, но если есть американцы или британцы, которых, черт возьми, волнует то дерьмо, которое здесь происходит, тогда давите на своих политиков, чтобы они делали все, что в их силах, потому что авиаудары — самая большая проблема на данный момент. Не потому, что они нацелены на нас, на армию, а потому, что они без разбора нацелены на мирных жителей", — резюмировал Эйден.

К слову, его свадьбу расстроила война, он должен был жениться на своей возлюбленной после того, как закончится его служба в армии. Но она была вынуждена уехать из Украины, и сейчас находится в Венгрии. Последний раз влюбленные виделись в январе прошлого года.

Эйден Аслин, родившийся в Ньюарке, Ноттингемпшир, – известная персона в Великобритании. Он ранее сражался против ИГИЛ в Сирии. Теперь он готов бороться против российского вторжения в Украину. Он был арестован по подозрению в террористических актах, когда вернулся в Великобританию, но ему так и не было предъявлено обвинение, и, в конце концов, он отправился путешествовать, когда ему вернули паспорт. Во время своего вояжа он заехал в Украину, где и познакомился со своей возлюбленной.

[ + – ] Эйден Аслин во время войны в Сирии Фото: Соцсети

Напомним, ранее британские добровольцы рассказали, почему отправились воевать за Украину. Томас из Лондона заявил, что "просто хочет помочь украинцам в их борьбе против России", Джеймс из Манчестера сказал, что "это его долг".

А Мариупольский горсовет сообщил, что в обстрелянном ВС РФ театре погибли не менее 300 человек. "До последнего не хочется верить в этот ужас. До последнего хочется верить, что всем удалось спастись. Но слова тех, кто был внутри здания в момент этого террористического акта говорят об обратном", — говорится в сообщении.