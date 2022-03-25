Британець із ЗСУ, закоханий в українку, розповів про бої за Маріуполь

Ейден Аслін переїхав до України ще у 2018 році, закохавшись у мешканку Миколаєва. Їхнє весілля зірвалося через вторгнення ЗС РФ.

28-річний британець Ейден Аслін, який служить у ЗСУ у складі Міжнародного легіону, розповів про бої за Маріуполь, про це пише Daily Mail.

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Ейден приїхав до України ще 2018 року, закохавшись у жінку з Миколаєва. Він уже четвертий рік служить в українських Збройних Силах. Коли РФ вторглася в Україну, він перебував на Донбасі.

Іноді він записував короткі ролики, у яких розповідав, що відбувається в Маріуполі, який постійно зазнає обстрілів російських військ, благаючи західних політиків зробити більше для допомоги напівзруйнованому місту та його багатостраждальним жителям.

"Ми, як і раніше, контролюємо місто. Українці воюють день і ніч. Їхня воля надзвичайно сильна, і вони не збираються підкорятися російському імперіалізму", — зазначав Ейден.

"Нас відтіснили від наших оборонних передових рубежів на Донбаському напрямку. Поступово, день за днем, нас відтісняли до Маріуполя, а оскільки ми прийшли до Маріуполя, то перебуваємо на околицях, захищаючи його якраз на околицях", — розповідав Ейден.

[ + – ] Ейден Аслін під час служби у ЗСУ раніше Фото: Соцсети

Також він повідомляв, що російські війська навмисно завдавали ракетних ударів по цивільному населенню замість того, щоб атакувати військові цілі.

"Російські сили продовжують завдавати ударів по цивільних районах, де нас немає. Я знаю це з перших рук, тому що я сам бачив це. Я бачив, як кілька "Градів" запускали свої ракети по цивільних районах позаду нас. І якщо ці російські військові настільки хороші, як вони кажуть, вони точно знали, куди цілилися", — заявляв британець.

[ + – ] Відео знищеного ЗС РФ Маріуполя

"Багато загиблих. Жертви щодня. Ви бачили в новинах Маріупольський театр, де люди ховалися, думаючи, що там безпечно. І по ньому було завдано авіаудару, всю будівлю зрівняли із землею. Я не знаю, наскільки людей хвилює те, що я говорю, але якщо є американці або британці, яких, чорт забирай, хвилює те лайно, яке тут відбувається, тоді тисніть на своїх політиків, щоб вони робили все, що в їхніх силах, тому що авіаудари — найбільша проблема наразі. Не тому що вони націлені на нас, на армію, а тому, що вони без розбору націлені на мирних жителів", — резюмував Ейден.

До речі, його весілля відклала війна, він повинен був одружитися зі своєю коханою після того, як закінчиться його служба в армії. Але вона була змушена виїхати з України і зараз перебуває в Угорщині. Востаннє закохані бачилися в січні минулого року.

Ейден Аслін, який народився в Ньюарку, Ноттінгемшир — відома персона у Великобританії. Він раніше боровся проти ІДІЛ у Сирії. Наразі він готовий боротися проти російського вторгнення в Україну. Він був заарештований за підозрою в терористичних актах, коли повернувся до Великобританії, але його так і не було звинувачено, і, зрештою, він вирушив у подорож, коли йому повернули паспорт. Під час свого вояжу він заїхав до України, де й познайомився зі своєю коханою.

[ + – ] Ейден Аслін під час війни у Сирії Фото: Соцсети

Нагадаємо, раніше британські добровольці розповіли, чому вирушили воювати за Україну. Томас з Лондона заявив, що "просто хоче допомогти українцям у їхній боротьбі проти Росії", Джеймс із Манчестера сказав, що "це його обов'язок".

А Маріупольська міськрада повідомила, що в обстріляному ЗС РФ театрі загинули щонайменше 300 людей. "До останнього не хочеться вірити в цей жах. До останнього хочеться вірити, що всім вдалося врятуватися. Але слова тих, хто був усередині будівлі в момент цього терористичного акту, говорять про протилежне", — йдеться в повідомленні.