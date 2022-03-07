Британські добровольці розповіли, чому вирушили воювати за Україну

Томас із Лондона заявив, що "просто хоче допомогти українцям у їхній боротьбі проти Росії", Джеймс із Манчестера сказав, що "це його обов'язок".

Декілька днів тому стало відомо, що військові з багатьох країн збираються прибути в Україну, щоб допомогти у війні проти агресора. І тепер деякі з них розповідають, чому вирішили вирушити за сотні кілометрів, щоб допомогти українцям у їхній боротьбі. Про це пише Daily Mail.

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Раніше в українському посольстві у Вашингтоні повідомляли, що три тисячі добровольців зі США відгукнулися на заклик України вступити в іноземний легіон і допомогти у спротиві російським загарбникам, коли президент Володимир Зеленський попросив про допомогу буквально весь світ у своєму відеозверненні.

Керівництво Збройних сил України також звернулося до людей із бойовим досвідом, які хочуть допомогти, а український уряд тимчасово зняв візові обмеження для добровольців.

Так, серед добровольців, які прибувають в Україну, опинилися 25-річний Томас із Лондона та 22-річний Джеймс із Манчестера.

Вони обидва повідомили, що, збираючись до України, зв'язалися з Мамукою Мамулашвілі, засновником та командиром Грузинського національного легіону, який із 2016 року інтегрувався до складу ЗСУ. І вирушили до його тренувального табору.

У Джеймса військового досвіду немає, але він зізнався, що має "почуття обов'язку". І він знає, що його навчать усім необхідним навичкам досвідчені інструктори з усього світу.

"Вони не збираються просто дати мені пістолет і відправити на передову — вони навчать мене тактиці, як користуватися зброєю і як залишитися живими, тому що я хочу повернутися в Манчестер живим", — розповів Джеймс, зазначивши, що вирішив вирушити в Україну після всього "жаху, показаного в новинах" і допомогти.

"Я молодий, здоровий, у мене є руки і ноги, то чому б не допомогти? Моє життя нікуди не поділося у Великій Британії, тому я прилетів сюди і попрямував до штаб-квартири Легіону. Українські прикордонники вказали мені правильний напрямок, і саме там я зустрівся з Томасом і деякими іншими британськими хлопцями. Я розумію, що це може стати для мене смертним вироком, але я дуже, дуже серйозно ставлюся до того, щоб зробити щось, щоб допомогти, і сподіваюся, що навчання, яке я отримую, допоможе мені залишитися живими", — розповів британець і зізнався, що хоч його сім'я і переживає за нього, але також вони ним дуже пишаються.

Томас має військовий досвід. Він чотири роки відслужив у британській армії і, коли побачив, що відбувається в Україні, то не сумнівався, що має робити.

"Я не вагався. У мене хороший досвід, здебільшого у миротворчості, але найголовніше, у мене є підготовка та медичні знання, які стануть у нагоді в таких ситуаціях. Я просто хочу допомогти українцям у їх боротьбі проти Росії. Ви не можете просто стояти і дивитися, як жінок та дітей безжально бомблять", — розповів британець. Але тим, хто, ймовірно, зараз рветься у бій, так само, як і він сам, Томас передав, що їхати в Україну "заради гострих відчуттів" не варто.

"Моя порада їм — залишайтеся вдома і займайтеся гуманітарною діяльністю в Британії, ви можете допомогти іншими способами, немає сенсу приїжджати сюди і, можливо, загинути. Тут не Call of Duty, це реально, а росіяни — це не екранна графіка, вони мають зброю, і вони здатні стріляти та вбивати", — резюмував військовий.

Командир Мамука, який боровся з росіянами відтоді, як вони вторглися до Грузії у 2008 році, коли він втік на фронт до батька-генерала у 14 років, зазначив, що боротися з російськими військами, які вторглися в Україну, — це їхній обов'язок.

"Ми повинні битися з Путіним. Він загрожує світовій безпеці, а не тільки європейській. Усі бачили, що Росія зробила в Грузії, і тепер ми бачимо те саме в Україні. Нам потрібна безпольотна зона над Україною. Тільки так можна допомогти країні та її народу, бо російські агресори вбивають безневинних мирних жителів", — зазначив командир.