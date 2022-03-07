Британские добровольцы рассказали, почему отправились воевать за Украину

Томас из Лондона заявил, что "просто хочет помочь украинцам в их борьбе против России", Джеймс из Манчестера сказал, что "это его долг"

Несколько дней назад стало известно, что военные из многих стран собираются прибыть в Украину, чтобы помочь в войне против агрессора. И теперь некоторые из них рассказывают, почему приняли решение отправиться за сотни километров, чтобы помочь украинцам в их борьбе. Об этом пишет Daily Mail.

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Ранее в украинском посольстве в Вашингтоне сообщали, что, три тысячи добровольцев из США откликнулись на призыв Украины вступить в иностранный легион и помочь в сопротивлении российским захватчикам, когда президент Владимир Зеленский попросил о помощи буквально весь мир в своем видеобращении.

Руководство Вооруженных сил Украины также обратилось к людям с боевым опытом, которые хотят помочь, а украинское правительство временно сняло визовые ограничения для добровольцев.

Так, среди добровольцев, прибывающих в Украину, оказались 25-летний Томас из Лондона и 22-летний Джеймс из Манчестера.

Они оба сообщили, что, собираясь в Украину, связались с Мамукой Мамулашвили, основателем и командиром Грузинского национального легиона, который с 2016 года интегрировался в состав ВСУ. И отправились в его тренировочный лагерь.

У Джеймса военного опыта нет, но он признался, что у него есть "чувство долга". И он знает, что его обучат всем необходимым навыкам опытные инструкторы со всего мира.

"Они не собираются просто дать мне пистолет и отправить на передовую — они научат меня тактике, как пользоваться оружием и как остаться в живых, потому что я хочу вернуться в Манчестер живым", — рассказал Джеймс, отметив, что решил отправиться в Украину после всего "ужаса, показанного в новостях" и помочь.

"Я молод, здоров, у меня есть руки и ноги, так почему бы не помочь? Моя жизнь никуда не делась в Великобритании, поэтому я прилетел сюда и направился в штаб-квартиру Легиона. Украинские пограничники указали мне правильное направление, и именно там я встретился с Томасом и некоторыми другими британскими парнями. Я понимаю, что это может стать для меня смертным приговором, но я очень, очень серьезно отношусь к тому, чтобы сделать что-то, чтобы помочь, и надеюсь, что обучение, которое я получаю, поможет мне остаться в живых", — рассказал британец и признался, что хоть его семья и переживает за него, но также они им очень гордятся.

У Томаса есть военный опыт. Он четыре года отслужил в британской армии и, когда увидел, что происходит в Украине, то не сомневался в том, что должен делать.

"Я не колебался. У меня хороший опыт, в основном в миротворчестве, но самое главное, у меня есть подготовка и медицинские знания, которые пригодятся в таких ситуациях. Я просто хочу помочь украинцам в их борьбе против России. Вы не можете просто стоять и смотреть, как женщин и детей безжалостно бомбят", — рассказал британец. Но тем, кто, вероятно, сейчас рвется в бой, также, как и он сам, Томас передал, что ехать в Украину "ради острых ощущений" не стоит.

"Мой совет им — оставайтесь дома и занимайтесь гуманитарной деятельностью в Британии, вы можете помочь другими способами, нет смысла приезжать сюда и, возможно, погибнуть. Здесь не Call of Duty, это реально, а русские — это не экранная графика, у них есть оружие, и они способны стрелять и убивать", — резюмировал военный.

Командир Мамука, который сражался с русскими с тех пор, как они вторглись в Грузию в 2008 году, когда он сбежал на фронт к отцу-генералу в 14 лет, отметил, что сражаться с российскими войсками, вторгшимися в Украину – это их долг.

"Мы должны сразиться с Путиным. Он угрожает мировой безопасности, а не только европейской. Все видели, что Россия сделала в Грузии, и теперь мы видим то же самое в Украине. Нам нужна бесполетная зона над Украиной. Только так можно помочь стране и ее народу, потому что российские агрессоры убивают невинных мирных жителей", — отметил командир.