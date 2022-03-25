Під завалами драматичного театру в Маріуполі загинули 300 людей, — Міськрада (фото)

За словами очевидців, унаслідок бомбового удару було зруйновано праве крило та задня частина будівлі театру, де зокрема знаходилися породіллі.

Сьогодні, 25 березня, Маріупольська міська рада опублікувала в Telegram допис, в якому вказала кількість жертв, які загинули внаслідок бомбового удару по драматичному театру Маріуполя. За даними, під завалами драмтеатру загинули 300 людей.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

"До останнього не хочеться вірити в цей жах. До останнього хочеться вірити, що всім вдалося врятуватися. Але слова тих, хто був усередині будівлі в момент цього терористичного акту, говорять про протилежне", — йдеться у повідомленні.

Для мешканців Маріуполя Донецький академічний обласний драматичний театр був своєрідним місцем зустрічей і точкою орієнтиру. Після початку війни будинок театру став притулком для мирних жителів, які ховалися від авіаударів російських військ. За даними місцевого видання "0629", у момент коли російський літак скинув потужну бомбу на будівлю драмтеатру, у його підвалі та на поверхах ховалося приблизно 1 200 мирних жителів, серед яких жінки, старі та діти.

За свідченням очевидців, ті люди, які перебували у підвалі й у передній частині будівлі вціліли, а хто перебував у правому крилі театру й у задній частині театру — всі загинули. Ті, хто вижили, кажуть, що удар припав по тому місцю, де селили породіль, яких евакуювали з дому МТМО "Здоров'я матері й дитини". У театрі їх було не менше трьох осіб, можливо, й більше.

"Те, що ми побачили навколо, — це були кров і хаос. У людей була істерика. У мене самої була істерика. Поруч хлопчина з нами лежав у підвалі, кучерявенький такий, юний зовсім. Не пам'ятаю його ім'я. У нього тато був якраз на польовій кухні — там, де всі загинули", — розповів жінка, якій вдалося вижити після бомбардування театру.

Видання повідомляє, що всі свідчення очевидців увійдуть до доказової бази військових злочинів РФ, скоєних на території України.

Нагадаємо, що 16 березня ВКС РФ завдали бомбового авіаудару по Драматичному театру в Маріуполі. Пресслужба міської ради назвала це цілеспрямованим знищенням Драматичного театру, де ховалися сотні людей.