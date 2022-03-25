Под завалами драматического театра в Мариуполе погибло 300 человек, — Горсовет (фото)

По словам очевидцев, в результате бомбового удара были разрушены правое крыло и задняя часть здания театра, где в том числе находились роженицы.

Сегодня, 25 марта, Мариупольский городской совет опубликовал в Telegram пост, в котором указал число жертв, погибших в результате бомбового удара по драматическому театру Мариуполя. Согласно данным, под завалами драмтеатра погибло 300 человек.

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"До последнего не хочется верить в этот ужас. До последнего хочется верить, что всем удалось спастись. Но слова тех, кто был внутри здания в момент этого террористического акта говорят об обратном", — говорится в сообщении.

Для жителей Мариуполя Донецкий академический областной драматический театр был своеобразным местом встреч и точкой ориентира. После начала войны здание театра стало убежищем для мирных жителей, которые прятались от авиаударов российских войск. По данным местного издания "0629", в момент когда российский самолет сбросил мощную бомбу на здание драмтеатра, в его подвале и на этажах пряталось около 1200 мирных жителей, среди которых женщины, старики и дети.

По свидетельству очевидцев, те люди, которые находились в подвале и в передней части здания уцелели, а кто находился в правом крыле театра и в задней части театра — все погибли. Выжившие говорят, что удар пришелся по тому месту, где селили рожениц, которых эвакуировали из дома МТМО "Здоров'я матері і дитини". В театре их было не меньше трех человек, возможно и больше.

"То, что мы увидели вокруг, — это были кровь и хаос. У людей была истерика. У меня самой была истерика. Рядом паренек с нами лежал в подвале, кучерявенький такой, юный совсем. Не помню его имя. У него папа был как раз на полевой кухне – там, где все погибли", — рассказал женщина, которой удалось выжить после бомбардировки театра.

Издание сообщает, что все свидетельства очевидцев войдут в доказательную базу военных преступлений РФ, совершенные на территории Украины.

Напомним, что16 марта ВКС РФ нанесли бомбовый авиаудар по Драматическому театру в Мариуполе. Пресс-служба городского совета назвала это целенаправленным уничтожением Драматического театра, в котором прятались сотни людей.