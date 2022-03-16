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У Маріуполі ЗС РФ скинули надпотужну бомбу на театр, де були сотні людей (фото, відео)

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Обстріл Маріуполя, війна
Фото: Скриншот | Обстріл Маріуполя

Наразі неможливо витягти людей з-під завалів, бо обстріли тривають.

Російські війська скинули надпотужну бомбу на Драматичний театр у Маріуполі, де від обстрілу ховалися сотні мирних городян. Про це повідомив нардеп Сергій Тарута у своєму Telegram-каналі.

"Скільки під завалами загиблих — невідомо. Зараз йдуть жорстокі бої. Ніхто не може дістатися до завалів, ми не знаємо, чи є вцілілі", — розповів нардеп Сергій Тарута, зазначивши, що найгірше те, що зараз неможливо витягти людей з-під завалів.

Відомо, що багато жителів Маріуполя ховалися в театрі з маленькими дітьми! Засипано і бомбосховище, де також були люди з дітьми.

Драмтеатр Маріуполя після обстрілу.
Драмтеатр Маріуполя після обстрілу.
Драмтеатр Маріуполя після обстрілу.
Драмтеатр Маріуполя після обстрілу.
Драмтеатр Маріуполя після обстрілу.
Драмтеатр Маріуполя після обстрілу.

Пресслужба місцевої мерії назвала це цілеспрямованим знищенням Драматичного театру, де ховалися сотні людей.

"Сьогодні рашисткі війська цілеспрямовано та цинічно знищили Драматичний театр у самому серці Маріуполя. Літак скинув бомбу на будівлю, де ховалися сотні мирних маріупольців". У повідомленні також зазначають, що поки що оцінити весь масштаб варварства неможливо, оскільки обстріл житлових кварталів триває. Повітряний удар повністю зруйнував центральну частину Драматичного театру, уламками завалили вхід у бомбосховища.

"У прицілі ворога залишаються жінки, діти, люди похилого віку. Це абсолютно беззбройні мирні люди. Очевидно, що єдиною метою російської армії є геноцид українського народу. Скільки б не минуло часу, ми ніколи не пробачимо жодної жертви, ні краплі крові, пролитої з за цієї божевільної війни", — заявила пресслужба мерії Маріуполя.

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