У Маріуполі ЗС РФ скинули надпотужну бомбу на театр, де були сотні людей (фото, відео)

Наразі неможливо витягти людей з-під завалів, бо обстріли тривають.

Російські війська скинули надпотужну бомбу на Драматичний театр у Маріуполі, де від обстрілу ховалися сотні мирних городян. Про це повідомив нардеп Сергій Тарута у своєму Telegram-каналі.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

"Скільки під завалами загиблих — невідомо. Зараз йдуть жорстокі бої. Ніхто не може дістатися до завалів, ми не знаємо, чи є вцілілі", — розповів нардеп Сергій Тарута, зазначивши, що найгірше те, що зараз неможливо витягти людей з-під завалів.

Відомо, що багато жителів Маріуполя ховалися в театрі з маленькими дітьми! Засипано і бомбосховище, де також були люди з дітьми.

[ + – ] Драмтеатр Маріуполя після обстрілу. [ + – ] Драмтеатр Маріуполя після обстрілу.

Пресслужба місцевої мерії назвала це цілеспрямованим знищенням Драматичного театру, де ховалися сотні людей.

"Сьогодні рашисткі війська цілеспрямовано та цинічно знищили Драматичний театр у самому серці Маріуполя. Літак скинув бомбу на будівлю, де ховалися сотні мирних маріупольців". У повідомленні також зазначають, що поки що оцінити весь масштаб варварства неможливо, оскільки обстріл житлових кварталів триває. Повітряний удар повністю зруйнував центральну частину Драматичного театру, уламками завалили вхід у бомбосховища.

"У прицілі ворога залишаються жінки, діти, люди похилого віку. Це абсолютно беззбройні мирні люди. Очевидно, що єдиною метою російської армії є геноцид українського народу. Скільки б не минуло часу, ми ніколи не пробачимо жодної жертви, ні краплі крові, пролитої з за цієї божевільної війни", — заявила пресслужба мерії Маріуполя.

Раніше Фокус повідомляв, що жителі Мелітополя чекають, коли Україна прийде та врятує їх. Як живуть та на що сподіваються в окупованому Мелітополі.