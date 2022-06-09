У "ДНР" винесли смертний вирок іноземцям, які воювали за Україну (відео)

Родичі громадян Великобританії та Марокко наполягають, що чоловіки вже кілька років служать у лавах ЗСУ. Тепер вони мають місяць на оскарження рішення бойовиків.

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Громадяни Великобританії Шон Піннер, Ендрю Хілл та марокканець Саадун Брагім, які воювали в лавах ЗСУ, засуджені до страти. Вердикт виніс суд так званої "ДНР". Про це повідомляє РБК.

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Представники окупаційної адміністрації в Донецькій області України звинуватили військовослужбовців української армії у найманні та спробі насильницького захоплення влади групою осіб. Остання стаття передбачає застосування найвищого заходу у воєнний час.

У квітні британці та громадянин Марокко взяті в полон російською армією на території окупованої Донецької області України. Їх звинуватили в найманстві.

Ейден Аслін проходив службу у 36-й бригаді морської піхоти у 2018 році, в Україну він переїхав через наречену. 48-річний колишній військовослужбовець Королівського англійського полку Шон Піннер служив у тій самій бригаді, що й Аслін.

Родичі Піннера наполягали на тому, що обох військовослужбовців офіційно зараховано до лав ЗС України, тому, згідно із законодавством, їх не повинні вважати найманцями.

21-й Брагім Саадун знаходиться в Україні у 2019 році, він проходив навчання на факультеті аеродинамічних та космічних технологій Київського політехнічного інституту. Він перервав своє навчання рік тому і вступив на службу за контрактом до 36-ї окремої бригади морської піхоти. Бойовики "ДНР" взяли його в полон під час боїв у Волновасі.

Раніше Фокус повідомляв, що мешканець Великобританії із ЗСУ, закоханий в українку, розповів про перебіг боїв за Маріуполь. Ейден Аслін перебуває в Україні ще з 2018 року. Проте його весілля з мешканкою Миколаєва зірвалося через вторгнення російських військ.