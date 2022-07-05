Захисникам "Азовсталі" загрожує смертна кара в "ДНР", — росЗМІ

За версією бойовиків, українські військовослужбовці перебувають у диверсійно-штурмовій групі "Ведмеді". Їх звинувачують у сповіданні ідеології нацизму та у військово-терористичних діях на території Донецької області.

Генеральна прокуратура "ДНР" підготувала звинувачувальний матеріал та направила до суду кримінальну справу стосовно українських військовослужбовців добровольчої групи "Ведмеді". Як повідомляє агентство ТАСС, це перша кримінальна справа стосовно військових полку "Азов", яких взяли в полон у Маріуполі, і щодо яких завершено розслідування.

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Вісьмох українських військових звинувачують у тому, що вони є учасниками диверсійно-штурмової групи (ДШГ), яка брала участь у бойових діях проти бойовиків "ДНР" та "вчиняла диверсійно-розвідувальні та військово-терористичні дії".

Крім того, бійців підрозділу "Ведмеді" звинувачують у сповіданні ідеології нацизму та інших людиноненависницьких ідей. Водночас російські ЗМІ у назву підрозділу додають абревіатуру "SS".

Згідно з обвинувальними статтями "Кримінального кодексу ДНР", військовополонених можуть засудити до найвищої міри покарання — страти.

Раніше повідомлялося, що "суд ДНР" засудив трьох іноземних громадян, які воювали у ЗСУ, до страти. Йдеться про долю британців Шона Піннера, Ейдена Асліна та марокканця Саадуна Брагіма, взятих у полон російською армією на території окупованої Донецької області України.

Як повідомив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, Москва не може надати полоненим в Україні іноземним військовим гарантії того, що вони можуть уникнути страти. На думку речника Кремля, ці військові нібито є найманцями і не підпадають під дію Женевської конвенції.