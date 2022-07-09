Двух бойцов "Азова" приговорили к смертной казни в "ДНР", — росСМИ

По информации пропагандистов, боевики хотят убить Константина "Фокса" Никитенко и Николая "Фроста". В самопровозглашенной республике аналогичные сообщения были еще в середине июня.

Так называемый суд самопровозглашенной "ДНР" приговорил к смертной казни бойцов батальона "Азов" Константина "Фокса" Никитенко и Николая "Фроста". Об этом у себя в Telegram-канале сегодня рассказал российский пропагандист Дмитрий Стешин, работающий в "Комсомольской правде".

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Свой пост россиянин сопроводил фейковой информацией о том, что Константин Никитенко якобы ездил по Мариуполю и "постреливал по людям для смеха". Стешин уверяет, что украинский военный сам выложил видео этого у себя в сети, хотя никаких ссылок или видео ролика пропагандист не дает. Его сослуживцу пропагандист приписывает "убийство пленных морпехов".

При этом Стешин уточняет, что на днях в "ДНР" как раз отменили мораторий на смертную казнь.

Так называемый министр юстиции "ДНР" Юрий Сыроватко также сообщал о предполагаемой казни пленных бойцов "Азова" с позывными "Фрост" и "Фокс" еще 16 июня. Он заявлял, что их "приговорили" за якобы совершенные ими преступления. Но после этого дополнительной информации ни о "суде", ни о судьбе украинских военных не было.

История Николая "Фроста"

В конце июня историю Николая "Фроста" и их отношений рассказала его девушка Ольга Малюченко. Этим летом пара планировала пожениться. Однажды Ольге ошибочно уже сообщили о смерти Николая. Оказалось, что погиб боец с таким же позывным, но из другого подразделения. Малюченко вместе с другими родственниками и близкими защитников "Азовстали" создали Совет жен и матерей военных.

Напомним, боевики "ДНР" отменили мораторий на смертную казнь. Исключительная мера наказания была легализована оккупантами после того, как в росСМИ появилась информация о возможной казни защитников "Азовстали".

Ранее пропагандистские медиа в РФ уже сообщали, что защитникам "Азовстали" грозит смертная казнь в "ДНР". Боевики обвинили украинских военнослужащих в исповедании идеологии нацизма и в военно-террористических действиях на территории Донецкой области.