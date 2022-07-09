Двох бійців "Азова" засудили до страти в "ДНР", — росЗМІ

За інформацією пропагандистів, бойовики хочуть вбити Костянтина "Фокса" Нікітенка та Миколу "Фроста". У самопроголошеній республіці аналогічні повідомлення були ще в середині червня.

Так званий суд самопроголошеної "ДНР" засудив до страти бійців батальйону "Азов" Костянтина "Фокса" Нікітенка та Миколи "Фроста". Про це у себе в Telegram-каналі сьогодні розповів російський пропагандист Дмитро Стешин, який працює у "Комсомольській правді".

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Свій допис росіянин супроводжував фейковою інформацією про те, що Костянтин Нікітенко нібито їздив Маріуполем і "пострілював по людях для сміху". Стешин запевняє, що український військовий сам виклав відео цього в мережі, хоча жодних посилань чи відео ролика пропагандист не дає. Його товаришу по службі пропагандист приписує "вбивство полонених морпіхів".

При цьому Стешин уточнює, що днями в ДНР якраз скасували мораторій на смертну кару.

Так званий міністр юстиції "ДНР" Юрій Сироватко також повідомляв про страту полонених бійців "Азова" з позивними "Фрост" і "Фокс" ще 16 червня. Він заявляв, що їх "засудили" за нібито скоєні ними злочини. Але після цього додаткової інформації про "суд", ні про долю українських військових не було.

Історія Миколи "Фроста"

Наприкінці червня історію Миколи "Фроста" та їхніх стосунків розповіла його дівчина Ольга Малюченко. Цього літа пара планувала одружитися. Якось Ользі помилково вже повідомили про смерть Миколи. З'ясувалося, що загинув боєць із таким самим позивним, але з іншого підрозділу. Малюченко разом з іншими родичами та близькими захисників "Азовсталі" створили Раду дружин і матерів військових.

Нагадаємо, бойовики "ДНР" скасували мораторій на смертну кару. Винятковий захід покарання був легалізований окупантами після того, як у росЗМІ з'явилася інформація про можливу кару захисників "Азовсталі".

Раніше пропагандистські медіа в РФ вже повідомляли, що захисникам "Азовсталі" загрожує смертна кара в "ДНР". Бойовики звинуватили українських військовослужбовців у сповіданні ідеології нацизму та у військово-терористичних діях на території Донецької області.