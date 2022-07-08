Бойовики "ДНР" скасували мораторій на смертну кару

Винятковий захід покарання був легалізований окупантами після того, як у росЗМІ з'явилася інформація про можливу кару захисників "Азовсталі".

Окупаційна адміністрація Донбасу повідомила про скасування мораторію на виконання смертних вироків. Про це повідомляє пресслужба "народної ради ДНР".

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Скасування мораторію на страту набуде чинності після опублікування закону "Про внесення зміни до статті 202 Кримінально-виконавчого кодексу", затвердженого проросійськими бойовиками в п'ятницю, 9 липня.

"Можливість практичного застосування виняткового заходу покарання — смертної кари — буде стримувальним фактором скоєння особливо тяжких злочинів (особливо злочинів проти миру та безпеки людства)", — йдеться у повідомленні окупаційної адміністрації Донбасу.

Варто зазначити, що скасування мораторію на виконання смертних вироків було підтримано після того, як у російських ЗМІ з'явилася інформація про можливу кару захисників заводу "Азовсталь" у Маріуполі. Військовослужбовців із полку "Азов" бойовики звинувачують у приналежності до "нацистської" диверсійно-штурмової групи "Ведмеді", яка нібито здійснювала теракти на Донбасі.

До того ж, "народна рада ДНР" підтримала скасування мораторію після того, як окупанти винесли смертельний вирок іноземним добровольцям, які воювали у складі Сил оборони України. Йдеться про двох громадян Великої Британії Шона Піннера, Ейдена Асліна і марокканця Саадуна Брагіма.

Окупаційна адміністрація Донбасу також попереджала, що смертна кара на непідконтрольних Києву територіях може бути скасована після того, як українські військовослужбовці постануть перед трибуналом за скоєння "воєнних злочинів".

Трибуналом і смертною карою захисникам "Азовсталі" раніше погрожував ватажок проросійських бойовиків "ДНР" Денис Пушилін. Колаборант повідомляв, що перший судовий процес над військовополоненими українцями хочуть провести до кінця літа 2022 року.