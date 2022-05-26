Бойовики "ДНР" хочуть провести перший трибунал над бійцями з Маріуполя до кінця літа (відео)

Голова бойовиків "ДНР" Денис Пушилін заявив, що на "трибунал" запрошуватимуть представників західних і "дружніх країн", які нібито вже дали згоду на участь.

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Бойовики "ДНР" планують провести перший етап міжнародного трибуналу над українськими захисниками Маріуполя до кінця літа. Про це заявив глава ДНР Денис Пушилін, передає "РІА НОВИНИ".

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"Я б тут все ж таки не затягував... Нам потрібно якнайшвидше продемонструвати цю злочинну неонацистську сутність, із якою нам довелося впоратися, зокрема і в місті Маріуполі на "Азовсталі". Тому затягувати з цим не варто, я не виключаю, що до кінця літа ми встигнемо провести перший етап трибуналу", — заявив він.

Денис Пушилін також заявив, що терміни на проведення їхнього "трибуналу" над українськими захисниками необмежені. Проте вони старанно готують документи, щоб "не було жодних претензій із боку колективного Заходу".

"Терміни поки що необмежені конкретними датами, але я думаю, затягувати з цим не варто. Найближчим часом ми вже зможемо назвати конкретні дати", — сказав він.

Керівник ДНР також заявив, що завдання міжнародного трибуналу нібито полягає в тому, щоб він був максимально відкритий і прозорий. За його словами, бойовики запрошуватимуть представників західних і "дружніх країн", які нібито вже дали згоду в участі. Однак Пушилін не назвав, про які саме держави йдеться.

"Ми запрошуватимемо абсолютно всіх, у тому числі, представників західних країн. Включаться вони в цей процес або не включаться — вже ухвалювати їм рішення. Дружні країни вже попередньо дали згоду. Поки я список країн не оголошуватиму, але, на мою думку, деякі з них і так очевидні", — сказав голова бойовиків.

Нагадаємо, 20 травня ВР РФ повідомили про повне захоплення "Азовсталі" в Маріуполі. За даними окупантів, із 16 травня з металургійного підприємства вийшли 2439 українських захисників. Серед них були командири полку "Азов" і підрозділи ЗСУ.

18 травня спікер Володимир Путіна Дмитро Пєсков заявив, що вихід українських військових із "Азовсталі" — полон, а не евакуація. Проте українська влада наполягає на тому, що захисники України виходили з підприємства для подальшої евакуації на території, підконтрольні Києву.

25 травня в МЗС Росії заявили, що обмін українських військових, які обороняли Маріуполь, можливий лише після суду. А інформації про участь представників третіх країн у судовому процесі наразі немає.