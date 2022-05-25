У МЗС РФ розповіли, коли можливий обмін захисників Маріуполя
За словами заступника голови російського дипломатичного відомства, Росія обговорюватиме питання обміну українських бійців з "Азовсталі" лише після суду над ними. Інформації про участь представників третіх країн у судовому процесі наразі немає.
Ми . Ми з України
З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами.Підтримати
Росія розгляне можливості обміну полоненими з Україною лише після того, як українських військових, які захищали Маріуполь, засудять. Про це заявив заступник голови Міністерства закордонних справ Росії Андрій Руденко, пише Russia Today.
За його словами, інформації про можливу участь третіх країн у судовому процесі над бійцями полку "Азов" немає.
Говорячи про можливість обміну російського військового Вадима Шишимаріна, якого 23 травня Солом'янський районний суд Києва засудив до довічного ув'язнення за вбивство мирного жителя в Сумській області, Руденко також послався на те, що всі рішення ухвалюватимуть лише після суду.
"Всі кроки потрібно розглядати після закінчення судових процедур", — наголосив представник російського міністерства.
Заступник глави МЗС РФ прокоментував і вчорашню заяву окупаційної влади Херсонської області, які попросили Росію розмістити в регіоні військову базу.
"Говорити про створення на Херсонщині російської військової бази передчасно", — зокрема, сказав Руденко.
Російський дипломат також вважає, що слова президента України Володимира Зеленського про поновлення переговорів із Росією лише після повернення на позиції до 24 лютого "примушують сумніватися в щирості прагнення Києва до миру".
Раніше МЗС РФ допустило можливість обміну бійців, що вийшли з "Азовсталі". Як сказав Андрій Руденко, між Україною та Росією обговорюють питання проведення чергового обміну полоненими.
23 травня в Кремлі відмовилися проводити обмін нардепа від "ОПЗЖ" Віктора Медведчука на українських військовослужбовців, що вийшли з "Азовсталі".