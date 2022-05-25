У МЗС РФ розповіли, коли можливий обмін захисників Маріуполя

За словами заступника голови російського дипломатичного відомства, Росія обговорюватиме питання обміну українських бійців з "Азовсталі" лише після суду над ними. Інформації про участь представників третіх країн у судовому процесі наразі немає.

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Росія розгляне можливості обміну полоненими з Україною лише після того, як українських військових, які захищали Маріуполь, засудять. Про це заявив заступник голови Міністерства закордонних справ Росії Андрій Руденко, пише Russia Today.

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За його словами, інформації про можливу участь третіх країн у судовому процесі над бійцями полку "Азов" немає.

Говорячи про можливість обміну російського військового Вадима Шишимаріна, якого 23 травня Солом'янський районний суд Києва засудив до довічного ув'язнення за вбивство мирного жителя в Сумській області, Руденко також послався на те, що всі рішення ухвалюватимуть лише після суду.

"Всі кроки потрібно розглядати після закінчення судових процедур", — наголосив представник російського міністерства.

Заступник глави МЗС РФ прокоментував і вчорашню заяву окупаційної влади Херсонської області, які попросили Росію розмістити в регіоні військову базу.

"Говорити про створення на Херсонщині російської військової бази передчасно", — зокрема, сказав Руденко.

Російський дипломат також вважає, що слова президента України Володимира Зеленського про поновлення переговорів із Росією лише після повернення на позиції до 24 лютого "примушують сумніватися в щирості прагнення Києва до миру".

Раніше МЗС РФ допустило можливість обміну бійців, що вийшли з "Азовсталі". Як сказав Андрій Руденко, між Україною та Росією обговорюють питання проведення чергового обміну полоненими.

23 травня в Кремлі відмовилися проводити обмін нардепа від "ОПЗЖ" Віктора Медведчука на українських військовослужбовців, що вийшли з "Азовсталі".