В МИД РФ рассказали, когда возможен обмен защитников Мариуполя

По словам замглавы российского дипломатического ведомства, Россия будет обсуждать вопрос обмена украинских бойцов из "Азовстали" только после суда над ними. Информации об участии представителей третьих стран в судебном процессе пока нет.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Россия рассмотрит возможности обмена пленными с Украиной, только после того, как украинские военные, защищавшие Мариуполь, будут осуждены. Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дела России Андрей Руденко, пишет Russia Today.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

По его словам, информации о возможном участии третьих стран в судебном процессе над бойцами полка "Азов" нет.

Говоря о возможности обмена российского военного Вадима Шишимарина, которого 23 мая Соломенский районный суд Киева приговорил к пожизненному заключению за убийство мирного жителя в Сумской области, Руденко также сослался на то, что все решения будут приниматься только после суда.

"Все шаги нужно рассматривать по окончании судебных процедур", — подчеркнул представитель российского министерства.

Замглавы МИДа РФ прокомментировал и вчерашнее заявление оккупационных властей Херсонской области, которые попросили Россию разместить в регионе военную базу.

"Говорить о создании в Херсонской области российской военной базы преждевременно", — в частности, сказал Руденко.

Российский дипломат также считает, что слова президента Украины Владимира Зеленского о возобновлении переговоров с Россией лишь после возврата на позиции до 24 февраля "заставляют сомневаться в искренности стремления Киева к миру".

Ранее МИД РФ допустил возможность обмена вышедших с "Азовстали" бойцов. Как сказал Андрей Руденко, между Украиной и Россией обсуждается вопрос проведения очередного обмена пленными.

23 мая в Кремле отказались проводить обмен нардепа от "ОПЗЖ" Виктора Медведчука на вышедших из "Азовстали" украинских военнослужащих.