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Военный Фокус Российско-украинская война

В МИД РФ рассказали, когда возможен обмен защитников Мариуполя

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полк азов, раненые азов
Фото: EPA | Бойцы полка "Азов"

По словам замглавы российского дипломатического ведомства, Россия будет обсуждать вопрос обмена украинских бойцов из "Азовстали" только после суда над ними. Информации об участии представителей третьих стран в судебном процессе пока нет.

Россия рассмотрит возможности обмена пленными с Украиной, только после того, как украинские военные, защищавшие Мариуполь, будут осуждены. Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дела России Андрей Руденко, пишет Russia Today.

По его словам, информации о возможном участии третьих стран в судебном процессе над бойцами полка "Азов" нет.

Говоря о возможности обмена российского военного Вадима Шишимарина, которого 23 мая Соломенский районный суд Киева приговорил к пожизненному заключению за убийство мирного жителя в Сумской области, Руденко также сослался на то, что все решения будут приниматься только после суда.

"Все шаги нужно рассматривать по окончании судебных процедур", — подчеркнул представитель российского министерства.

Замглавы МИДа РФ прокомментировал и вчерашнее заявление оккупационных властей Херсонской области, которые попросили Россию разместить в регионе военную базу.

"Говорить о создании в Херсонской области российской военной базы преждевременно", — в частности, сказал Руденко.

Российский дипломат также считает, что слова президента Украины Владимира Зеленского о возобновлении переговоров с Россией лишь после возврата на позиции до 24 февраля "заставляют сомневаться в искренности стремления Киева к миру".

Ранее МИД РФ допустил возможность обмена вышедших с "Азовстали" бойцов. Как сказал Андрей Руденко, между Украиной и Россией обсуждается вопрос проведения очередного обмена пленными.

23 мая в Кремле отказались проводить обмен нардепа от "ОПЗЖ" Виктора Медведчука на вышедших из "Азовстали" украинских военнослужащих.