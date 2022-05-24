Коллаборанты в Херсоне просят РФ разместить в области военную базу

По утверждениям оккупационных властей, военный контингент из РФ якобы станет гарантом безопасности региона и в этом заинтересованы жители.

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Кирилл Стремоусов, замглавы оккупационной администрация Херсонской области направил обращение в РФ с предложением разместить на территории области российскую военную базу. Об этом сообщает РИА.

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По словам Стремоусова, в Херсонской области должна присутствовать российская военная база и так называемая "администрация", которая сотрудничает с кремлевским руководством, будет просить РФ о ее размещении.

"В Херсонской области должна быть военная база Российской Федерации, — заявил коллаборант Стремоусов. — Мы будем об этом просить, и в этом заинтересовано все население". По его утверждениям, РФ должна стать гарантом безопасности в регионе.

Ранее Фокус сообщал, что российские оккупанты ввели в Херсонской области рубли. Руководство оккупационной администрации анонсировало появление "в ближайшее время" в городе отделение одного из банков РФ, где жители смогут открывать счета.

Напомним, что ВСУ на Херсонском направлении уничтожили склад боеприпасов российских войск. Депутат Херсонского облсовета сообщил, что украинская армия добилась определенных успехов.