Оккупанты РФ ввели в оборот рубли в Херсонской области (видео)

Глава оккупационной администрации региона рассказал, что "в ближайшее время" в городе откроют отделение одного из российских банков. В нем жители города смогут открывать счета.

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В Херсонской области вводится бивалютная зона. Теперь наряду с украинской гривной на захваченных российской армией территориях с 23 мая в оборот вводятся рубли. Об этом заявил глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо, передает российское издание "РИА Новости".

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"Сегодня будет издан указ, который формализует введение в Херсонской области бивалютной зоны. То есть это значит, что все торгующие имеют право — сначала имеют право, а потом будут обязаны — выставлять ценники в двух валютах, в гривне и в российском рубле", — заявил он.

По его словам, курс гривны к рублю будет считаться 1:2, таким образом за одну гривну будут давать два рубля. Сальдо также сообщил, что "в ближайшее время" в Херсоне будет открыто первое отделение одного из российских банков. В нем жители города смогут открывать счета.

Напомним, 12 мая Фокус писал, что Центральный банк РФ может оказаться под новыми санкциями, если введет рублевую зону на оккупированных территориях Херсонской области.

Ранее, 28 апреля замглавы оккупационной администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что с 1 мая в оборот будет введен в оборот рубль, а полный переход на российскою валюту займет около 4 месяцев.

30 апреля стало известно, что рубль введут в оккупированном Энергодаре Запорожской области. В магазинах города уже продают продукты за российскую валюту, также оккупанты планируют открыть отделение "Сбербанка" на базе украинского "Ощадбанка".