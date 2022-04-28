Оккупанты заявили о переходе на рубли в Херсоне и исключили деоккупацию ВСУ региона

По словам топ-коллаборанта Кирилла Стремоусова, о возвращении Херсонской области в состав Украины речь не идет, а в течение четырех месяцев гривна будет выведена из оборота.

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Оккупационные власти Херсонской области заявили о введении в оборот российского рубля. Такое заявление в комментарии "РИА Новости" сделал замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

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По его словам, на оккупированных территориях Херсонской области с 1 мая 2022 года в оборот будет введен российский рубль.

Стремоусов рассчитывает, что переход в рублевую зону займет до четырех месяцев, в течение которых будет ходить как национальная валюта Российской Федерации, так и украинская гривна.

"Затем мы полностью перейдем на расчеты в рублях", — добавил представитель оккупационной власти в комментарии журналистам.

Помимо этого, Стремоусов пообещал не допустить новой водной блокады аннексированного Крыма. Коллаборант заверил, что поставки воды по Северо-Крымскому каналу на полуостров будут гарантированы.

"Херсонская область готова и будет гарантировано обеспечивать поставки воды в Крым по Северо-Крымскому каналу, который сообща строился руками наших дедов. Мы не допустим повторения водной блокады Крыма", — продолжил Стремоусов и добавил, что в оккупированном регионе начались задержания чиновников и местных жителей, которые участвовали в блокаде аннексированного полуострова.

В ходе общения с "РИА Новости" коллаборант также исключил возвращение Херсонской области в состав Украины. Стремоусов назвал нашу страну нацистской и заявил, что регион под контролем ВС РФ "начнет экономически развиваться".

"Киев больше не сможет навязывать нашему краю свою уродскую нацистскую политику, направленную на уничтожение людей и их самобытности… Будущее Херсонской области — перспективное и без каких-либо страхов. Сейчас на жителей области украинской пропагандой оказывается информационное давление о якобы готовящемся освобождении Херсона, но это ложная информация", — продолжил коллаборант и добавил, что оккупационные власти региона не планируют проводить референдум для провозглашения "ХНР".

Напомним, 27 апреля в Херсоне проходил проукраинский митинг. Акцию протеста разогнали ВС РФ, применяя светошумовые гранаты. В результате разгона мирного митинга пострадали несколько человек, которые вышли на улицы областного центра, выступая против российской оккупации.

Также сообщалось, что ВС РФ проводят ползучую аннексию в Херсоне. По словам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, оккупанты завозят в регион учителей из России и ОРДЛО, а также пытаются набрать полицейских среди местных коллаборантов.