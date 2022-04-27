ВС РФ проводят ползучую аннексию в Херсоне, — Арестович (видео)

По словам советника главы ОП, в рамках подготовки к "референдуму" оккупанты завозят в область учителей из РФ и ОРДЛО, а также набирают "полицейских" среди местных коллаборантов.

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ВС РФ в неподконтрольном Украине Херсоне проводят ползучую аннексию, проникая во властные структуры и захватывая контроль за сферами жизнедеятельности местных жителей. Об этом в интервью российскому адвокату Марку Фейгину рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

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По его словам, оккупанты в Херсоне продолжают подготовку к "референдуму", целью которого является присоединение областного центра к стране-агрессору.

Арестович подчеркнул, что ВС РФ, осуществляя ползучую аннексию, прогнали законно избранного мэра и среди местных коллаборантов осуществляют набор "полицейских".

Помимо этого, во временно неподконтрольный Херсон оккупанты завозят учителей из России и ОРДЛО и анонсируют новую учебную программу по стандартам Москвы.

"Россияне таким образом фактически проводят мероприятия по присоединению Херсона к РФ — пока без провозглашения, но на уровне практических действий. Уже ползучая аннексия де-факто идет", — добавил Арестович в интервью Фейгину.

На видео — с 09:41.

[ + – ] ВС РФ начали ползучую аннексию в Херсоне, - Арестович

Напомним, ранее Оперативное командование "Юг" предупреждало о назначении новой даты проведения "референдума" в Херсоне. По словам военного руководства Украины, ВС РФ планируют провести фейковое волеизъявление местных жителей 27 апреля, целью которого является легитимизация оккупационной администрации.

Также сообщалось, что в СНБО исключают провозглашение "ХНР" на оккупированных территориях Херсонской области и заверяют, что Украина не признает никаких псевдореферендумов.