ВС РФ перенесли дату "референдума" для провозглашения "Херсонской республики" на 27 апреля

Оперативное командование "Юг" подчеркивает, что оккупантов не интересует волеизъявление местного населения, поэтому они назначили "референдум" на рабочий день.

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ВС РФ в оккупированной части Херсонской области ускорили подготовку "референдума" для провозглашения "ХНР". Об этом информирует пресс-служба Оперативного командования "Юг".

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По данным военнослужащих, захватчики активизировали подготовку для проведения "референдума", целью которого является легитимизация оккупационной администрации.

Как сообщают в Оперативном командовании "Юг", дату фейкового "волеизъявления" ВС РФ назначили на 27 апреля.

"Пытаясь ускорить легитимизацию оккупационных властей, как всегда пренебрегают всеми законами и нормами. То, что референдум назначен среди недели в рабочий день, дополнительно подчеркивает, что волеизъявление местного населения захватчиков не интересует, а в заготовленном сценарии известен результат", — говорится в сообщении военного командования Укарины.

Пресс-служба ведомства также отмечает, что в Херсонской области продолжаются массированные обстрелы населенных пунктов. В районе Александровки ВС РФ пытались штурмовать позиции ВСУ, однако успеха не было. По данным Оперативного командования, украинская разведка выявила и уничтожила в регионе два скрытых поста наблюдения противника.

В населенных пунктах Николаевской области, которые граничат с Херсонщиной, оккупанты угрожают оружием местному населению и заставляют в ходе фейковых голосований избирать себе "новую власть", лояльную к Кремлю. Также не прекращаются артиллерийские и ракетные обстрелы жилых кварталов Николаева.

[ + – ] ВС РФ проведут "референдум" для провозглашения "ХНР" 27 апреля

Напомним, 19 апреля военная разведка Украины предупреждала о проведении незаконных "референдумов" в ряде областей. По данным ГУР Минобороны, планируют провозгласить "народные республики" и легитимизировать оккупационные власти в отдельных районах.

20 апреля глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута утверждал, что ВС РФ запланировали "референдум" для провозглашения "ХНР" на начало мая 2022 года.