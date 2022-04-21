ЗС РФ перенесли дату "референдуму" для проголошення "Херсонської республіки" на 27 квітня

Оперативне командування "Південь" наголошує, що окупантів не цікавить волевиявлення місцевого населення, тому вони призначили "референдум" на робочий день.

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ЗС РФ в окупованій частині Херсонської області прискорила підготовку "референдуму" для проголошення "ХНР". Про це повідомляє пресслужба Оперативного командування "Південь".

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За даними військовослужбовців, загарбники активізували підготовку для проведення референдуму, метою якого є легітимізація окупаційної адміністрації.

Як повідомляють в Оперативному командуванні "Південь", дату фейкового "волевиявлення" ЗС РФ призначили на 27 квітня.

"Намагаючись прискорити легітимізацію окупаційної влади, як завжди нехтують усіма законами та нормами. Те, що референдум призначений серед тижня в робочий день, додатково підкреслює, що волевиявлення місцевого населення загарбників не цікавить, а в заготовленому сценарії відомий результат", — ідеться в повідомленні командування України.

Пресслужба відомства також зазначає, що в Херсонській області продовжуються масовані обстріли населених пунктів. У районі Олександрівки ЗС РФ намагалися штурмувати позиції ЗСУ, проте успіху не було. За даними Оперативного командування, українська розвідка виявила та знищила в регіоні дві приховані пости спостереження противника.

У населених пунктах Миколаївської області, які межують із Херсонщиною, окупанти погрожують зброєю місцевому населенню та змушують у ході фейкових голосувань обирати собі "нову владу", лояльну до Кремля. Також не припиняються артилерійські та ракетні обстріли житлових кварталів Миколаєва.

[ + – ] ЗР РФ проведуть "референдум" для проголошення "ХНР" 27 квітня

Нагадаємо, 19 квітня військова розвідка України попереджала про проведення незаконних "референдумів" у низці областей. За даними ГУР Міноборони, планують проголосити "народні республіки" та легітимізувати окупаційну владу в окремих районах.

20 квітня голова Херсонської ОВА Геннадій Лагута стверджував, що ЗС РФ запланувала "референдум" для проголошення "ХНР" на початок травня 2022 року.