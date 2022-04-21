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ЗС РФ перенесли дату "референдуму" для проголошення "Херсонської республіки" на 27 квітня

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Херсон ХНР окупанти вторгнення референдум ЗС РФ
Фото: Flickr | ЗР РФ проведуть "референдум" для проголошення "ХНР" 27 квітня

Оперативне командування "Південь" наголошує, що окупантів не цікавить волевиявлення місцевого населення, тому вони призначили "референдум" на робочий день.

ЗС РФ в окупованій частині Херсонської області прискорила підготовку "референдуму" для проголошення "ХНР". Про це повідомляє пресслужба Оперативного командування "Південь".

За даними військовослужбовців, загарбники активізували підготовку для проведення референдуму, метою якого є легітимізація окупаційної адміністрації.

Як повідомляють в Оперативному командуванні "Південь", дату фейкового "волевиявлення" ЗС РФ призначили на 27 квітня.

"Намагаючись прискорити легітимізацію окупаційної влади, як завжди нехтують усіма законами та нормами. Те, що референдум призначений серед тижня в робочий день, додатково підкреслює, що волевиявлення місцевого населення загарбників не цікавить, а в заготовленому сценарії відомий результат", — ідеться в повідомленні командування України.

Пресслужба відомства також зазначає, що в Херсонській області продовжуються масовані обстріли населених пунктів. У районі Олександрівки ЗС РФ намагалися штурмувати позиції ЗСУ, проте успіху не було. За даними Оперативного командування, українська розвідка виявила та знищила в регіоні дві приховані пости спостереження противника.

У населених пунктах Миколаївської області, які межують із Херсонщиною, окупанти погрожують зброєю місцевому населенню та змушують у ході фейкових голосувань обирати собі "нову владу", лояльну до Кремля. Також не припиняються артилерійські та ракетні обстріли житлових кварталів Миколаєва.

Референдум ХНР окупанти вторгнення Херсонська область ЗС РФ
ЗР РФ проведуть "референдум" для проголошення "ХНР" 27 квітня

Нагадаємо, 19 квітня військова розвідка України попереджала про проведення незаконних "референдумів" у низці областей. За даними ГУР Міноборони, планують проголосити "народні республіки" та легітимізувати окупаційну владу в окремих районах.

20 квітня голова Херсонської ОВА Геннадій Лагута стверджував, що ЗС РФ запланувала "референдум" для проголошення "ХНР" на початок травня 2022 року.