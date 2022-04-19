ЗС РФ готують "референдуми" для проголошення "народних республік", — ГУР Міноборони

У Херсонській області, за даними розвідки, окупанти не проводитимуть голосування та задіють лише показові "виборчі дільниці", на які запросять росЗМІ.

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ЗС РФ готують проведення кількох "псевдореферендумів" на окупованих територіях України з метою легалізації своїх незаконних адміністрацій. Про це попереджає Головне управління розвідки Міноборони.

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За даними силового відомства, подібні "псевдореферендуми" окупанти готуються провести одразу в кількох областях України.

У Херсонській області, як стверджують у ГУР, російські військовослужбовці організували друк бюлетенів, бланків, брошур і буклетів, які будуть використані при спробі створити "народну республіку ХНР". Для своїх планів окупанти використовують потужності друкарні в Новій Каховці.

Жителі Херсонської області впевнені, що ЗС РФ не проводитимуть голосування та задіють показові "виборчі дільниці", на які запросять співробітників російських ЗМІ.

"Голосування оформлять за допомогою паспортних даних, які були зібрані при отриманні "гуманітарної допомоги". Щоб отримати продуктовий пайок, мешканці повинні були заповнювати анкети із зазначенням особистої інформації", — наголошують у військовій розвідці Міноборони України.

Схожа ситуація в Миколаївській області, де окупанти хочуть обрати "народного мера" Снігурівки та вирішити питання про адміністративне приєднання до анексованого Криму. Місцевих жителів запрошують прибути на "виборчі дільниці" у вказаний час, а організацією незаконного "волевиявлення" займаються голова місцевої ради Тетяна Мезіна та колишній міський голова Олександр Ларченко.

У захопленій Снігурівці Запорізької області ЗС РФ проводять перепис громадян пенсійного віку. Загарбники попередили місцевих мешканців про встановлення окупаційної адміністрації в місті до 1 вересня 2022 року. Крім цього, ЗС РФ анонсували введення рублів в обіг, відкриття в населеному пункті "Пошти Росії", запуск російського мобільного зв'язку й інтернет-послуг від провайдерів країни-агресора.

"Є інформація про початок оформлення російських паспортів, зокрема закордонних", — додали у військовій розвідці.

Нагадаємо, наприкінці березня Генштаб ЗСУ попереджав, що ЗС РФ планують провести в Херсонській області "референдум" для проголошення "ХНР". За даними військового командування України, для організації незаконної діяльності залучатимуть співробітників ФСБ Росії.

Також Генштаб ЗСУ повідомляв, що окупанти оголосили мобілізацію в захопленому Ізюмі.