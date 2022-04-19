ВС РФ готовят "референдумы" для провозглашения "народных республик", — ГУР Минобороны

В Херсонской области, по данным разведки, оккупанты не будут проводить голосование и задействуют только показательные "избирательные участки", на которые пригласят росСМИ.

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ВС РФ готовят проведение нескольких "псевдореферендумов" на оккупированных территориях Украины с целью легализации своих незаконных администраций. Об этом предупреждает Главное управление разведки Минобороны.

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По данным силового ведомства, подобные "псевдореферендумы" оккупанты готовятся провести сразу в нескольких областях Украины.

В Херсонской области, как утверждают в ГУР, российские военнослужащие организовали печать бюллетеней, бланков, брошюр и буклетов, которые будут использованы при попытке создать "народную республику ХНР". Для осуществления своих планов оккупанты используют мощности типографии в Новой Каховке.

Жители Херсонской области уверены, что ВС РФ не будут проводить голосование и задействуют показательные "избирательные участки", на которые пригласят сотрудников российских СМИ.

"Голосование оформят с помощью паспортных данных, которые были собраны при получении "гуманитарной помощи". Чтобы получить продуктовый паек, жители должны были заполнять анкеты с указанием личной информации", — подчеркивают в военной разведке Минобороны Украины.

Похожая ситуация в Николаевской области, где оккупанты хотят избрать "народного мэра" Снигиревки и решить вопрос об административном присоединении к аннексированному Крыму. Местных жителей приглашают прибыть на "избирательные участки" в указанное время, а организацией незаконного "волеизъявления" занимаются глава местного совета Татьяна Мезина и бывший городской голова Александр Ларченко.

В захваченной Снигиревке Запорожской области ВС РФ проводят перепись граждан пенсионного возраста. Захватчики предупредили местных жителей об установлении оккупационной администрации в городе до 1 сентября 2022 года. Помимо этого, ВС РФ анонсировали введение рублей в оборот, открытие в населенном пункте "Почты России", запуск российской мобильной связи и интернет-услуг от провайдеров страны-агрессора.

"Есть информация о начале оформления российских паспортов, в том числе — заграничных", — добавили в военной разведке.

Напомним, в конце марта Генштаб ВСУ предупреждал, что ВС РФ планируют провести в Херсонской области "референдум" для провозглашения "ХНР". По данным военного командования Украины, для организации незаконной деятельности будут привлекать сотрудников ФСБ России.

Также Генштаб ВСУ сообщал, что оккупанты объявили мобилизацию в захваченном Изюме.