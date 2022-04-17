ВС РФ начали "мобилизацию" в Изюме и планируют ее на других захваченных территориях, — Генштаб

По данным украинской стороны, страна-агрессор планирует провести "референдум" в Херсонской области, после чего местное население также хотят привлекать на войну.

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Войска РФ планируют проводить мобилизацию во временно оккупированном Изюме и на территории Херсонской области. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ от 17 апреля.

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Указывается, что на территории Херсонщины оккупанты готовятся к созданию "народной республики". Для показа желаемого результата ВС РФ планируют использовать личные данные жителей, которые собирают оккупанты при раздаче "гуманитарной помощи". Среди жителей распространяется информация, что после псведореферендума "администрация" начнет "мобилизацию" в Вооруженные силы РФ.

Также в Изюме (Харьковская область) оккупанты из-за брака человеческого ресурса пытается привлечь на войну местное население.

В Генштабе подчеркивают, что во время мероприятий по подготовке подразделений к участию в войне с Украиной территорию полевых лагерей самовольно покинуло свыше 50 военных.

На волынском и полесском направлениях активных действий ВС РФ не проводили. На северском направлении сохраняется угроза диверсионно-разведывательных групп и нанесения ракетных ударов по объектам гражданской и военной инфраструктуре.

Слобожанщина — ВС РФ продолжают частичную блокировку Харькова, а также пытаются наносить огневое поражения по ВСУ и объектам критической инфраструктуры.

ВС РФ наносят ракетно-бомбовые удары по Мариуполю, в том числе стратегическим бомбардировщиком Ту-22М3. Вражеские войска пытаются штурмовать район морского порта и завода "Азовсталь".

В Василевке (Запорожская область) ВС РФ зарисовывают букву "Z" на своей технике. Также на технику ставят украинские флаги. Генштаб ВСУ предполагают, что это делается с целью провокаций.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что сражение с Россией может длиться и 10 лет. Причина этому — уменьшение шансов на успешные переговоры со страной-агрессором.

Также ВСУ могут взять в окружение войска РФ под Изюмом. Этому предшествовала контратака украинских защитников.