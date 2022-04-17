ЗС РФ розпочали "мобілізацію" в Ізюмі і планують її на інших захоплених територіях, — Генштаб

За даними української сторони, країна-агресор планує провести "референдум" на Херсонщині, після чого місцеве населення також хочуть залучати на війну.

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Війська РФ планують проводити мобілізацію у тимчасово окупованому Ізюмі та на території Херсонської області. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ від 17 квітня.

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Вказується, що на території Херсонщини окупанти готуються до створення "народної республіки". Для показу бажаного результату ЗС РФ планують використовувати особисті дані мешканців, які збирають окупанти під час роздачі "гуманітарної допомоги". Серед мешканців поширюється інформація, що після псведореферендуму "адміністрація" розпочне "мобілізацію" до Збройних сил РФ.

Також в Ізюмі (Харківська область) окупанти через брак людського ресурсу намагаються залучити на війну місцеве населення.

У Генштабі наголошують, що під час заходів щодо підготовки підрозділів до участі у війні з Україною територію польових таборів самовільно залишило понад 50 військових.

На волинському та поліському напрямах активних дій ЗС РФ не проводили. На північному напрямку зберігається загроза диверсійно-розвідувальних груп та завдання ракетних ударів по об'єктах цивільної та військової інфраструктури.

Слобожанщина — ЗС РФ продовжують часткове блокування Харкова, а також намагаються завдавати вогневого ураження по ЗСУ та об'єктам критичної інфраструктури.

ЗС РФ завдають ракетно-бомбових ударів по Маріуполі, зокрема стратегічним бомбардувальником Ту-22М3. Ворожі війська намагаються штурмувати район морського порту та заводу "Азовсталь".

У Василівці (Запорізька область) ЗС РФ замальовують букву "Z" на своїй техніці. Також на техніку ставлять українські прапори. Генштаб ЗСУ припускають, що це робиться з метою провокацій.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що боротьба з Росією може тривати і 10 років. Причина — зменшення шансів на успішні переговори з країною-агресором.

Також ЗСУ можуть взяти в оточення війська РФ під Ізюмом. Цьому передувала контратака українських захисників.