ЗСУ можуть взяти в оточення війська РФ під Ізюмом: що відомо (відео)

Вчора радник голови ОП Арестович, а потім політтехнолог Петров анонсували "дуже погані новини" для ЗС РФ. А вже сьогодні стало відомо про контрнаступ ЗСУ на ізюмському напрямку.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

16 квітня радник голови ОП Олексій Арестович в ефірі "Фейгін Live" анонсував "дуже цікаві події" щодо дій Збройних сил України.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

На початку передачі Арестович заявив, що "промайнула" дуже цікава інформація про дії ЗСУ. Він відмовився називати подробиці, говорячи про те, що все проясниться протягом доби.

Також політтехнолог Володимир Петров у своєму телеграм-каналі написав, що російську армію чекатимуть "дуже погані новини". Будь-які подробиці він також відмовився розкривати.

Також 16 квітня видання The Economist повідомило, що російська армія за 24 години зазнала більше втрат, ніж за 8 років війни у Сирії. У виданні вказувалося, що протитанкові засоби здійснили "серйозний опір" наступу РФ Сході і півночі країни.

17 квітня в мережі почала з'являтися інформація, що ЗСУ пішли у контрнаступ на Донбасі. Вдалося звільнити територію на ділянці між Святогірськом та Кремінною. Ворожі війська були відкинуті на кілька кілометрів на північний схід. Якщо вдасться перекрити дорогу, то ЗС РФ у районі Ізюму може бути оточена.

[ + – ] Контратака ЗСУ на ізюмському напрямку. ЗС РФ ризикують потрапити в котел

Нагадаємо, 7 квітня ЗСУ відкинули ЗС РФ від Кремінної на 5-10 км. Населений пункт знаходиться на шляху до Сєвєродонецька та Лисичанська.

16 квітня глава Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що наступ російських військ на Донбасі очікується відразу після завершення дощів. Перед наступом очікується масований обстріл з мінометів та важкої артилерії, після чого в атаку піде безліч танків та ворожої піхоти.