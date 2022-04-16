Дощі закінчаться, і почнеться: Гайдай сказав, коли війська РФ наступатимуть на Донбасі

Армія ворога вже підготувала десятки тисяч солдатів і сотні одиниць бойової техніки. Щодня окупанти намагаються прорватися до Рубіжного, Сєвєродонецька, Попасної та Кремінського напрямку, зазначив голова Луганської ОВА.

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Російські військові почнуть наступати на Донецьку та Луганську області, щойно закінчаться дощі. Такий прогноз озвучив голова Луганської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Гайдай у відеозверненні.

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Ворожа армія, за його оцінкою, закінчує нарощувати бойову міць. У вказаному районі зосереджено десятки тисяч солдатів і сотні одиниць бойової техніки.

"Усі звозять і звозять, підвозять резерви. Думаю, дощі закінчаться, і розпочнеться наступ. За кількістю особового складу та техніки в них уже все готове для прориву. Вони не зупиняються в спробах продавити нашу оборону", — розповів Гайдай.

[ + – ] Наслідки обстрілу Сєвєродонецька військовими РФ

Щодня окупанти намагаються прорватися в Рубіжне, Сєвєродонецьк, Попасну та в Кремінському напрямку.

[ + – ] Загальна карта регіону

"Дуже хочеться прорватися з боку Ізюма, щоб відрізати Луганську область", — додав Гайдай.

[ + – ] Карта бойових дій у Луганській області

Зазначимо, що фахівці "Укргідрометцентру" прогнозують дощі з грозами в Донецькій і Луганській областях до 20 квітня включно. Після цієї дати на всій східній частині України очікується сонячна погода.

Війська РФ стирають міста з лиця землі

Агресори постійно обстрілюють Луганську область із усіх видів зброї, заявив глава ОВА.

"Логіка окупанта проста — вони хочуть усе стерти з лиця землі, щоб українським військовим не було чого захищати. Зараз вони ведуть поквартальний і хаотичний обстріл міст. Не має різниці, є там житлові будинки чи цивільна інфраструктура", — продовжив він.

Сєвєродонецьк повністю підконтрольний ЗСУ. В Рубіжному позиційно йдуть бої, місто знищують усіма видами зброї — зенітно-ракетними комплексами, великокаліберною артилерією, мінометами й авіацією.

Гайдай нагадав про продовження евакуації в області. За його даними, понад 70 тисяч жителів регіону досі не виїхали. До повномасштабного вторгнення РФ в Україну на Луганщині проживало близько 330 тисяч людей. Як уточнив Гайдай, за 52 дні евакуювали понад 32 тис., а близько 200 тис. виїхали самі.

"Рубіжне, Попасне та Гірська громада зруйновані до невпізнання — там ситуація найгірша. Сєвєродонецьк зруйнований на 70%. У місті залишилося близько 20 тис. городян зі 130 тис., які жили там до війни. Кремінна та Лисичанськ — у "гарячій" фазі, обстріл триває вдень і вночі", — описав він ситуацію в регіоні.

Нагадаємо, що Гайдай раніше розписував сценарій настання ЗС РФ на Донбас. За його відомостями, о 3-4 годині ранку розпочнеться масований обстріл із мінометів і важкої артилерії, який триватиме кілька годин. Після цього в регіон висунеться велика кількість танків і піхоти.

Міністерство оборони України 15 квітня говорило про завершення формування наступального угруповання ворога на сході України. Окупанти хочуть взяти під контроль Донецьку та Луганську області, а також пробити сухопутний коридор у Крим.