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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Дощі закінчаться, і почнеться: Гайдай сказав, коли війська РФ наступатимуть на Донбасі

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Фото: КоммерсантЪ | Російські військові обстрілюють Луганську область із усіх видів зброї

Армія ворога вже підготувала десятки тисяч солдатів і сотні одиниць бойової техніки. Щодня окупанти намагаються прорватися до Рубіжного, Сєвєродонецька, Попасної та Кремінського напрямку, зазначив голова Луганської ОВА.

Російські військові почнуть наступати на Донецьку та Луганську області, щойно закінчаться дощі. Такий прогноз озвучив голова Луганської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Гайдай у відеозверненні.

Ворожа армія, за його оцінкою, закінчує нарощувати бойову міць. У вказаному районі зосереджено десятки тисяч солдатів і сотні одиниць бойової техніки.

"Усі звозять і звозять, підвозять резерви. Думаю, дощі закінчаться, і розпочнеться наступ. За кількістю особового складу та техніки в них уже все готове для прориву. Вони не зупиняються в спробах продавити нашу оборону", — розповів Гайдай.

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Наслідки обстрілу Сєвєродонецька військовими РФ

Щодня окупанти намагаються прорватися в Рубіжне, Сєвєродонецьк, Попасну та в Кремінському напрямку.

Загальна карта регіону
Загальна карта регіону

"Дуже хочеться прорватися з боку Ізюма, щоб відрізати Луганську область", — додав Гайдай.

Карта бойових дій у Луганській області
Карта бойових дій у Луганській області

Зазначимо, що фахівці "Укргідрометцентру" прогнозують дощі з грозами в Донецькій і Луганській областях до 20 квітня включно. Після цієї дати на всій східній частині України очікується сонячна погода.

Війська РФ стирають міста з лиця землі

Агресори постійно обстрілюють Луганську область із усіх видів зброї, заявив глава ОВА.

"Логіка окупанта проста — вони хочуть усе стерти з лиця землі, щоб українським військовим не було чого захищати. Зараз вони ведуть поквартальний і хаотичний обстріл міст. Не має різниці, є там житлові будинки чи цивільна інфраструктура", — продовжив він.

Сєвєродонецьк повністю підконтрольний ЗСУ. В Рубіжному позиційно йдуть бої, місто знищують усіма видами зброї — зенітно-ракетними комплексами, великокаліберною артилерією, мінометами й авіацією.

Гайдай нагадав про продовження евакуації в області. За його даними, понад 70 тисяч жителів регіону досі не виїхали. До повномасштабного вторгнення РФ в Україну на Луганщині проживало близько 330 тисяч людей. Як уточнив Гайдай, за 52 дні евакуювали понад 32 тис., а близько 200 тис. виїхали самі.

"Рубіжне, Попасне та Гірська громада зруйновані до невпізнання — там ситуація найгірша. Сєвєродонецьк зруйнований на 70%. У місті залишилося близько 20 тис. городян зі 130 тис., які жили там до війни. Кремінна та Лисичанськ — у "гарячій" фазі, обстріл триває вдень і вночі", — описав він ситуацію в регіоні.

Нагадаємо, що Гайдай раніше розписував сценарій настання ЗС РФ на Донбас. За його відомостями, о 3-4 годині ранку розпочнеться масований обстріл із мінометів і важкої артилерії, який триватиме кілька годин. Після цього в регіон висунеться велика кількість танків і піхоти.

Міністерство оборони України 15 квітня говорило про завершення формування наступального угруповання ворога на сході України. Окупанти хочуть взяти під контроль Донецьку та Луганську області, а також пробити сухопутний коридор у Крим.