РФ завершує формування наступального угруповання на сході, — Міноборони (відео)

За словами спікера МО України Олександра Мотузяника, противник спробує захопити Донбас і забезпечити сухопутний коридор до анексованого Криму.

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Російські війська завершують формування наступального угруповання на Сході України. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

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За його словами, ворог продовжує накопичувати сили та готувати наступ на східному напрямку, щоб встановити контроль над територією Донецької та Луганської областей і забезпечити сухопутний коридор між окупованим Кримським півостровом і материковою частиною РФ.

"Наразі Росія завершує створення наступального угруповання у східній операційній зоні", — заявив Мотузяник.

Російські війська продовжують бойові дії на окремих напрямах фронту. Найбільш помітна активність спостерігається у Слобожанському та Донецькому операційних районах. У Південнобузькому російські війська водночас намагаються покращити своє тактичне розташування.

Нагадаємо, що російські війська не починають "битву за Донбас" через низку стримувальних факторів. Глава Донецької ОВА Павло Кириленко заявив, що військові в лавах регулярних військ РФ усвідомлюють, що їхній план із захоплення України не вдався. Наразі ЗС РФ стримує відверто панічні настрої, неузгодженість дій та невідповідні погодні умови.

Раніше Фокус повідомляв, що військове командування РФ має намір залучити більше військовослужбовців і досягти співвідношення сил 5 до 1 із ЗСУ. ЗС РФ концентрують сили у Бєлгородській, Воронезькій і Ростовській областях. Готується спроба оточення ЗСУ в зоні ООС.