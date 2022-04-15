РФ завершает формирование наступательной группировки на востоке, — Минобороны (видео)

По словам спикера МО Украины Александра Мотузяника, противник попытается захватить Донбасс и обеспечить сухопутный коридор в аннексированный Крым.

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Российские войска завершают формирование наступательной группировки на востоке Украины. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

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По его словам, враг продолжает накапливать силы и готовить наступление на восточном направлении, чтобы установить контроль над территорией Донецкой и Луганской областей и обеспечить сухопутный коридор между оккупированным Крымским полуостровом и материковой частью РФ.

"В настоящее время Россия завершает создание наступательной группировки в восточной операционной зоне", — заявил Мотузяник.

Российские войска продолжают боевые действия на отдельных направлениях фронта. Наиболее заметная активность наблюдается в Слобожанском и Донецком операционных районах. В Южнобужском российские войска пытаются, в свою очередь, улучшить свое тактическое расположение.

Напомним, что российские войска не начинают "битву за Донбасс" из-за ряда сдерживающих факторов. Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко заявил, что военные в рядах регулярных войск РФ отдают себе отчет в том, что их план по захвату Украины не удался. Сейчас ВС РФ сдерживает откровенно панические настроения, несогласованность действий и неподходящие погодные условия.

Ранее Фокус сообщал, что военное командование РФ намерено привлечь больше военнослужащих и добиться соотношения сил 5 к 1 с ВСУ. ВС РФ концентрируют силы в Белгородской, Воронежской и Ростовской областях. Готовится попытка окружения ВСУ в зоне ООС.