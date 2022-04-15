ВС РФ не начинают "битву за Донбасс" из-за панических настроений, — глава ОВА

По словам Павла Кириленко, даже регулярные вооружения сил РФ понимают, что их планы по захвату Украины не удались.

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Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко заявил, российские войска продолжают собирать силы. Они уже перегруппированы и готовы к одновременно массированным атакам с применением всех своих подразделений. Однако битва за Донбасс еще не началась из-за нескольких факторов. По его словам, российскую армию сейчас сдерживает откровенно паническое настроение, несогласованность действий и неблагоприятные погодные условия. Об этом чиновник рассказал в интервью "РБК-Украина".

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"Настроение и боевой дух даже регулярных вооруженных сил РФ далеко не на должном уровне. Они общаются между собой и понимают, как закончился их "блицкриг" с планами захватить столицу за несколько дней, и какие на самом деле у них потери – они очень значительны, даже для такой большой армии, как в РФ", — сказал он.

Чиновник рассказал, что населенные пункты, которые не контролируют ВСУ, уже сложно назвать. По его словам, они фактически стерты с лица земли. Он добавил, что более половины Донецкой области контролируют вражеские войска.

Павел Кириленко сообщил, что после полномасштабного вторжения России из Донецкой области многие люди уехали, сейчас там остались 450 тысяч человек. До этого в регионе проживало около 1,8 млн жителей.

Напомним, 13 апреля СМИ писали, что российское командование хочет собрать силы для битвы за Донбасс, чтобы они были больше в 5 раз, чем у украинской армии. Источники журналистов рассказали, что даже такое соотношение не даст России выиграть в битве.

Ранее, 10 апреля глава Луганской ОВА рассказал, как начнется битва за Донбасс. По его словам, это начнется в 3-4 утра, а противник задействует все свои огневые ресурсы. Ожидаются обстрелы из тяжелых минометов, артиллерии и авиации.