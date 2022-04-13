Битва за Донбасс: РФ хочет собрать соотношение сил 5 к 1 с ВСУ, - The Times

Ныне войска РФ стягивают свои силы в Белгородскую, Воронежскую и Ростовскую область. Готовится попытка окружить ВСУ в зоне ООС.

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Российское командование планирует собрать силы для битвы за Донбасс так, чтобы они были в пять раз больше, чем у украинской армии. Об этом сообщает The Times ссылаясь на источники в Украине.

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Для битвы за Донбасс РФ планирует собрать десятки тысяч военных, чтобы их численное количество было в 5 раз больше, чем у ВСУ. Однако источники издания в Украине утверждают, что даже такое превосходство не даст ВС РФ выиграть в битве.

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Ныне спутниковые снимки указывают, что российская армия сосредотачивает свои силы в Белгородской, Воронежской и Ростовской областях. Новый командующий армией генерал Александр Дворников перегруппировывает войска в районе Изюма. Ожидается, что оттуда российские попробуют пойти на Славянск дабы окружить ВСУ на Донбассе.

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Генерал сэр Ричард Бэрронс, бывший британский военный главнокомандующий, заявляет, что для преодоления украинских фортификационных сооружений в городах Донецкой и Луганской области нужно соотношение сил 5 к 1, а то и 7 к 1. Однако он считает, что РФ не сможет собрать силы, которые бы превосходили ВСУ в 7 раз. Вместе с тем понятно, что битва за Донбасс будет очень тяжелой и вестись на истощение.

Эксперты также подчеркивают, что на Донбассе сосредоточены одни из самых боеспособных бригад ВСУ. А города в Донецкой и Луганской областях надежно защищены.

Министр вооруженных сил Британии Джеймс Хиппи считает, что ВСУ может победить в битве за Донбасс.

"Украинцам дует ветер в спину. Они отразили первоначальное наступление и нанесли поражение некоторым из лучших полков и батальонов России. Следующая волна российских войск, которая придет к ним на Донбасс, будет не лучшей в России", — заявил Хиппи.

Напомним, по данным Минобороны, восток и юг Украины — промежуточные цели цели РФ перед второй попыткой захвата всей страны.

Также 12 апреля CNN сообщало о движении колонны войск РФ в сторону Донбасса.