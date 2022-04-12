Колонна российских войск движется в сторону Донбасса, — CNN

По данным геолокации видео было установлено, что многочисленная техника направляется на северо-запад, в сторону подконтрольной ВСУ части Донбасса.

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Накануне в социальных сетях появилось видео, на котором многочисленная колонна российской бронетехники движется рядом с поселком Матвеев Курган Ростовской области. По данным геолокации видео было установлено, что эта техника направляется на северо-запад, в сторону Донбасса. Об этом сообщает CNN.

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Советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко в понедельник, 11 апреля, заявил, что наступление российских войск на украинский Донбасс уже начато. Чиновник предупредил также, что ВС РФ продолжают накапливать силы в регионе.

"По моему мнению, это большое наступление уже началось", — отметил Денисенко, добавив, что повторения 24 февраля не ожидать не стоит. По его словам, пока крупных битв не происходит, но можно говорить, что наступление уже началось.

Напомним, что, по заявлениям украинских и западных аналитиков, в последние дни наблюдается передислокация ВС РФ в Донбасском регионе, на котором Кремль решил сосредоточить свои усилия после серьезных просчетов с захватом Киева.

Ранее Фокус сообщал, что Кремль получает контрабандное оружие из Ирака и Ирана. В распоряжении российских войск окажутся РПГ, противотанковые ракеты, РСЗО бразильского производства и иранская РК Bavar 373 — аналог российского С-300.