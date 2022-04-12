Колона російських військ рухається у бік Донбасу, — CNN

За даними геолокації відео було встановлено, що численна техніка прямує на північний захід у бік підконтрольної ЗСУ частини Донбасу.

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Напередодні у соціальних мережах з'явилося відео, на якому численна колона російської бронетехніки рухається поряд із селищем Матвіїв Курган Ростовської області. За даними геолокації відео було встановлено, що ця техніка прямує на північний захід у бік Донбасу. Про це повідомляє CNN.

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Радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко у понеділок, 11 квітня, заявив, що наступ російських військ на український Донбас уже розпочато. Чиновник попередив також, що ЗС РФ продовжують накопичувати сили в регіоні.

"На мою думку, цей великий наступ уже розпочався", — зазначив Денисенко, додавши, що повторення 24 лютого не чекати не варто. За його словами, поки великих битв не відбувається, але можна говорити, що наступ уже почався.

Нагадаємо, що, за заявами українських і західних аналітиків, останніми днями спостерігається передислокація ЗС РФ у Донбаському регіоні, на якому Кремль вирішив зосередити свої зусилля після серйозних прорахунків із захопленням Києва.

Раніше Фокус повідомляв, що Кремль отримує контрабандну зброю з Іраку та Ірану. У розпорядженні російських військ опиняться РПГ, протитанкові ракети, РСЗВ бразильського виробництва та іранська РК Bavar 373 — аналог російського С-300.