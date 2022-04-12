"Применял химоружие в Сирии". Эксперты о новом командующем ВС РФ в Украине Дворникове

С 8 апреля координацией всех войск РФ в Украине занимается генерал-полковник Александр Дворников. Его тактику и то, насколько она будет эффективна в Украине, разобрал для Фокуса директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

После отступления от Киева и Чернигова Россия сменила командующего военной операцией в Украине – им стал 60-летний генерал-полковник Александр Дворников, командующий войсками Южного военного округа. Он имеет боевой опыт в Чечне и Сирии. Военный эксперт Сергей Згурец так характеризует Фокусу тактику Дворникова в Сирии: применение обстрелов, бомбардировок, пыток и даже химических атак.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Кто такой генерал Дворников. "Еще один преступник"

"У этого конкретного генерала есть резюме, в котором отмечается жестокость против гражданских лиц на других театрах военных действий, в частности, в Сирии. Мы можем ожидать большего от него на этом театре военных действий. Этот генерал будет просто еще одним виновником преступлений и жестокости в отношении мирных жителей Украины", — заявил советник по национальной безопасности США Джейк Салливан, сообщает УНИАН со ссылкой на программу State of the Union.

Напомним, что Владимир Путин в сентябре 2015 года направил в Сирию российские войска, чтобы поддержать президента Сирии Башара Асада, который вел бои с повстанцами. Дворников был там командующим военной операцией РФ. Российская авиация жестоко бомбила удерживаемый повстанцами город Алеппо, что привело к массовой гибели людей.

Генерал Дворников делает ставку на артиллерию и химическое оружие

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец дает Дворникову такую характеристику: "Он имеет опыт подавления ситуации в Чечне, в Грозном в 2000 году и в Сирии в 2015 году. Тактика его одна и та же: артиллерия и авиация использовалась для того, чтобы полностью уничтожить участки, где происходит сопротивление населения. Что касается Сирии, то в тех городах, где сопротивление продолжалось, использовалось химическое оружие", — говорит военный эксперт.

По словам эксперта, Дворников принадлежит к российским "ястребам".

"Он, кстати, единственный из командующих России, — подчеркивает Сергей Згурец, — который 23 февраля выступил с заявлением, что натовские "ястребы" нагнетают обстановку вокруг границ Украины, и все это – происки НАТО и признаки нацизма. В 2021 году его предлагали на должность замминистра обороны по политической работе. Он – идеолог русского миропорядка. Дворников является командующим Южного военного округа. Из девяти направлений российского вторжения два связаны с южным направлением. Дворников является олицетворением стратегии, которая была отработана в Сирии. Там применялось химическое оружие порядка шести раз. Почему мы так внимательно относимся к опыту Сирии? Потому, что не исключается вариант, когда мы даем по зубам войскам РФ, а они в ответ могут применить химическое или тактическое ядерное оружие"

Битва за Донбасс и Одессу: каким будет главное сражение войны с РФ

По мнению эксперта, в Украине не сидят, сложа руки, а готовятся к подобному развитию событий.

"Мы закупаем атропин, не исключая такой "подлянки" со стороны РФ. Атропин является антидотом (противоядием – Ред.). А отравляющими веществами могут быть хлор, хлорпикрин, бинарные газы – это целое семейство газов, которые могут быть применены на Донбассе. Но в Сирии у РФ было доминирование в воздухе, а в Украине этого нет, значит, это заставит их сделать все-таки больше упор на артиллерию".

Было девять направлений российского вторжения. Остались – два. Первое — грядущая битва за Донбасс, то есть, попытка прорыва со стороны Изюма, чтобы окружить группировки ВСУ, находящиеся напротив "ЛНР" и "ДНР", рассказывает Згурец. И второе направление связано с югом страны, – это Одесса, Николаев, Мелитополь, Мариуполь.

Важно

В 3-4 утра массированный артобстрел, затем пойдут танки: как начнется битва за Донбасс

Все эти риски, по словам эксперта, украинская сторона понимает. Но российская военная машина еще не восстановилась после ударов под Киевом и Черниговом.

"Тактика Дворникова в Чечне и Сирии — это обстрелы, авиаудары, подвалы, пытки, убийства. Мы видели это все уже в Буче, Ирпене, Мариуполе – обстрел и бомбардировка городов для формирования паники и волн беженцев, разбалансирование Европы. Эффективно ли применение этой тактики для Украины? Нет! "Денацификация" привела не к устрашению, а к сплочению общества: армии и гражданских. Поэтому действия Дворникова, как палача, на нас уже не производят впечатления. Другие военные РФ относятся к той же категории".

В тоже время эксперт заявляет, что битвой за Донбасс война не закончится. И все будет зависеть от того, насколько украинская армия грамотно выстроит свою концепцию сражения, нивелировав количественное преимущество РФ, и с какими результатами выйдет на промежуточный этап боевых действий.

Фактически боевые действия на Донбассе уже вовсю набирают обороты. Российские войска бросают живую силу и технику на то, чтобы окружить группировку в зоне ООС. Фокус разбирался как идет битва за Донбасс: где ведутся основные бои и почему захват зоны ООС важен для ВС РФ.

Ранее советник главы МВД Вадим Денисенко заявил, что после назначения Дворникова войска РФ могут атаковать Одессу.