"Застосовував хімзброю у Сирії". Експерти про нового командувача ЗС РФ в Україні Дворникова

З 8 квітня координацією всіх військ РФ в Україні займається генерал-полковник Олександр Дворников. Його тактику і те, наскільки вона буде ефективною в Україні, розібрав для Фокусу директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець.

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Після відступу від Києва та Чернігова Росія змінила командувача військової операції в Україні — ним став 60-річний генерал-полковник Олександр Дворников, командувач військ Південного військового округу. Він має бойовий досвід у Чечні та Сирії. Військовий експерт Сергій Згурець так характеризує Фокус тактику Дворникова в Сирії: застосування обстрілів, бомбардувань, тортур і навіть хімічних атак.

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Хто такий генерал Дворников. "Ще один злочинець"

"У цього конкретного генерала є резюме, в якому зазначається жорстокість проти цивільних осіб на інших театрах воєнних дій, зокрема, в Сирії. Ми можемо очікувати більшого від нього на цьому театрі воєнних дій. Цей генерал буде просто ще одним винуватцем злочинів і жорстокості щодо мирних жителів України", — заявив радник з національної безпеки США Джейк Салліван, повідомляє УНІАН із посиланням на програму State of the Union.

Нагадаємо, що Володимир Путін у вересні 2015 року спрямував до Сирії російські війська, щоб підтримати президента Сирії Башара Асада, який вів бої з повстанцями. Дворников був командувачем військової операції РФ. Російська авіація жорстоко бомбила утримуване повстанцями місто Алеппо, що призвело до масової загибелі людей.

Генерал Дворников робить ставку на артилерію та хімічну зброю

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець дає Дворникову таку характеристику: "Він має досвід придушення ситуації в Чечні, у Грозному в 2000 році та в Сирії у 2015 році. Тактика його одна й та сама: артилерія та авіація використовувалася для того, щоб повністю знищити ділянки, де відбувається опір населення. Що стосується Сирії, то в тих містах, де опір продовжувався, використовувалася хімічна зброя", — каже військовий експерт.

За словами експерта, Дворников належить до російських "яструбів".

"Він, до речі, єдиний з командувачів Росії, — підкреслює Сергій Згурець, — який 23 лютого заявив, що натовські "яструби" нагнітають обстановку навколо кордонів України, і все це — підступи НАТО й ознаки нацизму. У 2021 році його пропонували на посаду заступника міністра оборони з політичної роботи. Він — ідеолог російського світопорядку. Дворников є командувачем Південного військового округу. З дев'яти напрямків російського вторгнення два пов'язані з південним напрямком. Дворников є уособленням стратегії, яка була відпрацьована в Сирії. Там застосовувалася хімічна зброя приблизно шість разів. Чому ми так уважно ставимося до досвіду Сирії? Тому, що не заперечується варіант, коли ми даємо по зубах військам РФ, а вони у відповідь можуть застосувати хімічну або тактичну ядерну зброю".

Битва за Донбас та Одесу: якою буде головна битва війни з РФ

На думку експерта, в Україні не сидять, склавши руки, а готуються до такого розвитку подій. "Ми закуповуємо атропін, не заперечуючи такої "підлянки" з боку РФ. Атропін є антидотом (протиотрутою — Ред.). А отруйними речовинами можуть бути хлор, хлорпікрин, бінарні гази — це ціла родина газів, які можуть бути застосовані на Донбасі. Але в Сирії в РФ було домінування в повітрі, а в Україні цього немає, отже, це змусить їх зробити все ж таки більший акцент на артилерію".

Було дев'ять напрямів російського вторгнення. Залишилися — два. Перший — майбутня битва за Донбас, тобто спроба прориву з боку Ізюма, щоб оточити угруповання ЗСУ, що знаходяться навпроти "ЛНР" та "ДНР", розповідає Згурець. І другий напрямок пов'язаний з півднем країни — це Одеса, Миколаїв, Мелітополь, Маріуполь.

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О 3-4 ранку масований артобстріл, потім підуть танки: як розпочнеться битва за Донбас

Усі ці ризики, за словами експерта, українська сторона розуміє. Але російська військова машина ще не відновилася після ударів під Києвом і Черніговом.

"Тактика Дворникова в Чечні та Сирії — це обстріли, авіаудари, підвали, тортури, вбивства. Ми бачили це все вже в Бучі, Ірпені, Маріуполі — обстріл і бомбардування міст для формування паніки та хвиль біженців, розбалансування Європи. Чи ефективне застосування цієї тактики для України? Ні! "Денацифікація" призвела не до залякування, а до згуртування суспільства: армії та цивільних. Тому дії Дворникова, як ката, на нас уже не справляють враження. Інші військові РФ належать до тієї ж категорії".

Водночас, експерт заявляє, що битвою за Донбас війна не закінчиться. І все залежатиме від того, наскільки українська армія грамотно вибудує свою концепцію битви, нівелювавши кількісну перевагу РФ, і з якими результатами вийде на проміжний етап бойових дій.

Фактично бойові дії на Донбасі вже набирають обертів. Російські війська кидають живу силу та техніку на те, щоб оточити угруповання в зоні ООС. Фокус розбирався як іде битва за Донбас: де ведуться основні бої і чому захоплення зони ООС важливе для ЗС РФ.

Раніше радник глави МВС Вадим Денисенко заявив, що після призначення Дворникова війська РФ можуть атакувати Одесу.