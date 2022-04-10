Одеса може стати наступним етапом атак ЗС РФ, – радник міністра МВС України

Радник голови МВС Вадим Денисенко розповів, на яких напрямках зосередяться атаки російських окупантів. Серед ймовірних цілей – Одеса, Київ і, звичайно, Донбас.

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В ефірі всеукраїнського телемарафону обговорили ймовірні напрямки наступу окупантів та їхню стратегію з радником міністра МВС Вадимом Денисенком, пише "Укрінформ". Зміни у діях окупантів пов'язують зі зміною військового керівництва так званої "спецоперації" — тепер вторгненням в Україну керує генерал Олександр Дворніков, який раніше командував контингентом ЗС РФ у Сирії,

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Відповідаючи на запитання, за якими напрямками, на його думку, очікуються найближчими днями ймовірні атаки на Україну, Денисенко назвав кілька варіантів розвитку подій.

"Якщо говорити про столицю і про київський напрям, і про угруповання російських військ у Білорусі – на жаль, заперечувати не можна, що Київ буде наступним етапом їх атак. Так само не можна унеможливлювати й те, що Одеса теоретично може бути наступним етапом їхніх атак. Але зараз ми повинні розуміти, що всі ключові воєнні дії будуть зосереджені на Донбасі, і ключова військова взагалі історія та стратегія Росії – це Донецька та Луганська область", — заявив радник міністра.

За словами Денисенка, "у Луганській області – це Попасна, Рубіжне, у Донецькій області – Маріуполь, який продовжує стояти та воювати. І цей напрямок на Слов'янськ – Краматорськ".

Радник голови МВС нагадав, що раніше в РФ змінили загальне керівництво військами, що воювали в Україні. Наразі війська Росії в Україні очолив генерал Олександр Дворніков. Він, нагадаємо, є командувачем Південного військового округу (ПВО), воював у Чечні в 2000 році, також командував угрупуванням російських військ у Сирії. Свого часу розглядався на посаду заступника Міністра оборони.

Денисенко вважає, що Дворнікова було призначено для того, щоб "скоординувати дії російських військ".

"У цьому є великий плюс, тому що росіяни визнали, що вони справді провалили повністю всю українську операцію. З іншого боку, побачимо, що робитиме цей Дворніков на території України", — сказав радник міністра МВС.

Раніше, через загрозу ракетних ударів за розпорядженням начальника Одеської обласної військової адміністрації Максима Марченка на території Одеси та Одеської області було запроваджено комендантську годину з 21:00 9 квітня до 06:00 11 квітня. За останніми даними, ніч на 10 квітня в Одеському регіоні пройшла спокійно, обстрілу не було. Але в Чорному морі військові кораблі РФ продовжують проводити перегрупування, ведеться розвідка з повітря.