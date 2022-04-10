Одесса может стать следующим этапом атак ВС РФ, – советник министра МВД Украины

Советник главы МВД Вадим Денисенко рассказал, на каких направлениях сосредоточатся атаки российских оккупантов. Среди вероятных целей – Одесса, Киев и, конечно, Донбасс.

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В эфире всеукраинского телемарафона обсудили вероятные направления наступления оккупантов и их стратегию с советником министра МВД Вадимом Денисенко, пишет "Укринформ". Изменения в действиях оккупантов связывают со сменой военного руководства так называемой "спецоперации" — теперь вторжением в Украину руководит генерал Александр Дворников, ранее командовавший контингентом ВС РФ в Сирии,

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Отвечая на вопрос, по каким направлениям, по его мнению, можно ожидать в ближайшие дни вероятных атак на Украину, Денисенко назвал несколько вариантов развития событий.

"Если говорить о столице и о киевском направлении, и о группировке российских войск в Беларуси – к сожалению, исключать нельзя, что Киев будет следующим этапом их атак. Точно так же нельзя исключать и то, что Одесса теоретически может быть следующим этапом их атак. Но сейчас мы должны понимать, что все ключевые военные действия будут сосредоточены на Донбассе, и ключевая военная вообще история и стратегия России – это Донецкая и Луганская область", — заявил советник министра.

По словам Денисенко, "в Луганской области – это Попасная, Рубежное, в Донецкой области – Мариуполь, который продолжает стоять и воевать. И это направление на Славянск – Краматорск".

Советник главы МВД напомнил, что ранее в РФ сменили общее руководство воюющими в Украине войсками. Теперь войска России в Украине возглавил генерал Александр Дворников. Он, напомним, является командующим Южным военным округом (ЮВО), воевал в Чечне в 2000 году, также командовал группировкой российских войск в Сирии. В свое время рассматривался на пост заместителя министра обороны.

Денисенко считает, что Дворников был назначен для того, чтобы "скоординировать действия российских войск".

"В этом есть большой плюс, потому что россияне признали, что они действительно провалили полностью всю украинскую операцию. С другой стороны, посмотрим, что будет делать этот Дворников на территории Украины", — сказал советник министра МВД.

Ранее, из-за угрозы ракетных ударов по распоряжению начальника Одесской областной военной администрации Максима Марченко на территории Одессы и Одесской области был введен комендантский час с 21.00 9 апреля до 06.00 11 апреля. По последним данным, ночь на 10 апреля в Одесском регионе прошла спокойно, обстрелов не было. Но в Черном море военные корабли РФ продолжают проводить перегруппировку, ведется и разведка с воздуха.