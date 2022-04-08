Вчаться на помилках з провалів війни в Україні: ЗС РФ змінюють військове командування

Після перегрупування у ЗС РФ буде близько 100 БТГр. Але й за чисельної переваги ЗСУ вдається стримувати наступ, діючи злагодженіше та несподіваніше для ворога.

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Керівництво країн Заходу підтвердило, що Кремль замінив командувачів своїми воєнними діями в Україні. Зараз усім керує генерал з великим досвідом ведення війни в Сирії. Про це повідомляє BBC NEWS.

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Спочатку командування силами РФ, які вдерлося в Україну 24 лютого, здійснювалося окремо — на районах, з яких вони ввійшли на територію сусідньої держави.

За словами представника країн Заходу, дії російських командувачів були недостатньо злагодженими, оскільки війська до такого способу керування раніше не готували.

Генерал Олександр Дворников

[ + – ] Генерал Олександр Дворников

Повідомляють, що командувач Південного військового округу генерал Олександр Дворников наразі відповідає за координацію дій між командувачами.

"У нього великий досвід воєнних дій у Сирії. Тому ми очікуємо, що в плані загального командування та управління будуть покращення", — пояснив чиновник.

Щодо термінів війни, західний чиновник вважає, що політична доцільність переважатиме над воєнними пріоритетами для Кремля, який прагне досягти певних успіхів перед 9 травня. Тому російські війська на Донбасі можуть отримати підкріплення.

Західний чиновник цікавиться, наскільки узгоджуються, і чи узгоджуються взагалі, прорахунки ЗС РФ у тактичному плані й поки що здебільшого провальні військові операції з політичним бажанням, що вимагає продовження війни та швидкого просування.

За оцінками, після перегрупування в розпорядженні ЗС РФ трохи менш як 100 батальйонних тактичних груп. Це "значні" ресурси, водночас навіть за чисельної переваги ЗСУ вдається стримувати наступ ЗС РФ. Українська армія навіть з меншою кількістю підрозділів діє злагодженіше та несподіваніше для супротивника.

Якщо Росія не змінить свою тактику і не залучатиме ефективніше наявні ресурси, малоймовірно, що їй вдасться досягти навіть тих обмежених цілей, які вони зараз перед собою поставили.

Раніше Фокус розбирався в тому, чим Захід озброює Україну. За півтора місяця війни військова підтримка західних країн безперервно зростала. ЗСУ поставляють безпілотники, танки, протитанкові та зенітно-ракетні комплекси. Водночас у Міноборони наполягають, що українській армії потрібна найновіша натовська зброя.