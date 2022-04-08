Вчаться на помилках з провалів війни в Україні: ЗС РФ змінюють військове командування
Після перегрупування у ЗС РФ буде близько 100 БТГр. Але й за чисельної переваги ЗСУ вдається стримувати наступ, діючи злагодженіше та несподіваніше для ворога.
Ми . Ми з України
З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами.Підтримати
Керівництво країн Заходу підтвердило, що Кремль замінив командувачів своїми воєнними діями в Україні. Зараз усім керує генерал з великим досвідом ведення війни в Сирії. Про це повідомляє BBC NEWS.
Спочатку командування силами РФ, які вдерлося в Україну 24 лютого, здійснювалося окремо — на районах, з яких вони ввійшли на територію сусідньої держави.
За словами представника країн Заходу, дії російських командувачів були недостатньо злагодженими, оскільки війська до такого способу керування раніше не готували.
Генерал Олександр Дворников
Повідомляють, що командувач Південного військового округу генерал Олександр Дворников наразі відповідає за координацію дій між командувачами.
"У нього великий досвід воєнних дій у Сирії. Тому ми очікуємо, що в плані загального командування та управління будуть покращення", — пояснив чиновник.
Щодо термінів війни, західний чиновник вважає, що політична доцільність переважатиме над воєнними пріоритетами для Кремля, який прагне досягти певних успіхів перед 9 травня. Тому російські війська на Донбасі можуть отримати підкріплення.
Західний чиновник цікавиться, наскільки узгоджуються, і чи узгоджуються взагалі, прорахунки ЗС РФ у тактичному плані й поки що здебільшого провальні військові операції з політичним бажанням, що вимагає продовження війни та швидкого просування.
За оцінками, після перегрупування в розпорядженні ЗС РФ трохи менш як 100 батальйонних тактичних груп. Це "значні" ресурси, водночас навіть за чисельної переваги ЗСУ вдається стримувати наступ ЗС РФ. Українська армія навіть з меншою кількістю підрозділів діє злагодженіше та несподіваніше для супротивника.
Якщо Росія не змінить свою тактику і не залучатиме ефективніше наявні ресурси, малоймовірно, що їй вдасться досягти навіть тих обмежених цілей, які вони зараз перед собою поставили.
Раніше Фокус розбирався в тому, чим Захід озброює Україну. За півтора місяця війни військова підтримка західних країн безперервно зростала. ЗСУ поставляють безпілотники, танки, протитанкові та зенітно-ракетні комплекси. Водночас у Міноборони наполягають, що українській армії потрібна найновіша натовська зброя.