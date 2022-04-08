Извлекают уроки из провалов войны в Украине: ВС РФ меняет военное командование
После перегруппировки у ВС РФ будет порядка 100 БТГ. Но и при численном перевесе ВСУ удается сдерживать наступление, действуя слаженнее и неожиданнее для врага.
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Руководство стран Запада подтвердило, что Кремль заменил командующих своими военными действиями в Украине. Сейчас всем руководит генерал с большим опыт ведения войны в Сирии. Об этом сообщает BBC NEWS.
Прежде командование силами РФ, которые вторглись в Украину 24 февраля, осуществлялось отдельно — по районам, из которых они вошли на территорию соседнего государства.
По словам представителя стран Запада, действия российских командующих были недостаточно слаженными, поскольку войска к подобному способу управления прежде не готовили.
Генерал Александр Дворников
Сообщается, что командующий Южным военным округом генерал Александр Дворников теперь отвечает за координацию действий между командующими.
"У него большой опыт по части военных действий в Сирии. Поэтому мы ожидаем, что в плане общего командования и управления будут улучшения", — объяснил чиновник.
Что касается сроков войны, западный чиновник считает, что политическая целесообразность будет превалировать над военными приоритетами для Кремля, который стремится достичь определенных успехов перед 9 мая. Поэтому российские войска на Донбассе могут получить подкрепление.
Западный чиновник задается вопросом о том, насколько согласуются и согласуются ли вообще просчеты ВС РФ в тактическом плане и пока по большей части провальные военные операции с политической волей, требующей продолжения войны и быстрого продвижения.
По оценкам, после перегруппировки в распоряжении ВС РФ будет чуть менее 100 батальонных тактических групп. Это "значительные" ресурсы, вместе с тем даже при численном преимуществе ВСУ удается сдерживать наступление ВС РФ. Украинская армия даже с меньшим количеством подразделений действует слаженнее и неожиданнее для противника.
Если Россия не изменит свою тактику и не будет эффективнее задействовать имеющиеся ресурсы, представляется маловероятным, что ей удастся достичь даже тех ограниченных целей, которые они сейчас перед собой поставили.
Ранее Фокус разбирался в том, чем Запад вооружает Украину. За полтора месяца войны военная поддержка западных стран беспрерывно росла. ВСУ поставляют беспилотники, танки, противотанковые и зенитно-ракетные комплексы. Вместе с тем, в Минобороны настаивают, что украинской армии нужно новейшее натовское оружие.