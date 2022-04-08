Извлекают уроки из провалов войны в Украине: ВС РФ меняет военное командование

После перегруппировки у ВС РФ будет порядка 100 БТГ. Но и при численном перевесе ВСУ удается сдерживать наступление, действуя слаженнее и неожиданнее для врага.

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Руководство стран Запада подтвердило, что Кремль заменил командующих своими военными действиями в Украине. Сейчас всем руководит генерал с большим опыт ведения войны в Сирии. Об этом сообщает BBC NEWS.

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Прежде командование силами РФ, которые вторглись в Украину 24 февраля, осуществлялось отдельно — по районам, из которых они вошли на территорию соседнего государства.

По словам представителя стран Запада, действия российских командующих были недостаточно слаженными, поскольку войска к подобному способу управления прежде не готовили.

Генерал Александр Дворников

[ + – ] Генерал Александр Дворников

Сообщается, что командующий Южным военным округом генерал Александр Дворников теперь отвечает за координацию действий между командующими.

"У него большой опыт по части военных действий в Сирии. Поэтому мы ожидаем, что в плане общего командования и управления будут улучшения", — объяснил чиновник.

Что касается сроков войны, западный чиновник считает, что политическая целесообразность будет превалировать над военными приоритетами для Кремля, который стремится достичь определенных успехов перед 9 мая. Поэтому российские войска на Донбассе могут получить подкрепление.

Западный чиновник задается вопросом о том, насколько согласуются и согласуются ли вообще просчеты ВС РФ в тактическом плане и пока по большей части провальные военные операции с политической волей, требующей продолжения войны и быстрого продвижения.

По оценкам, после перегруппировки в распоряжении ВС РФ будет чуть менее 100 батальонных тактических групп. Это "значительные" ресурсы, вместе с тем даже при численном преимуществе ВСУ удается сдерживать наступление ВС РФ. Украинская армия даже с меньшим количеством подразделений действует слаженнее и неожиданнее для противника.

Если Россия не изменит свою тактику и не будет эффективнее задействовать имеющиеся ресурсы, представляется маловероятным, что ей удастся достичь даже тех ограниченных целей, которые они сейчас перед собой поставили.

Ранее Фокус разбирался в том, чем Запад вооружает Украину. За полтора месяца войны военная поддержка западных стран беспрерывно росла. ВСУ поставляют беспилотники, танки, противотанковые и зенитно-ракетные комплексы. Вместе с тем, в Минобороны настаивают, что украинской армии нужно новейшее натовское оружие.