Арсенал демократии: чем Запад вооружает украинскую армию
За полтора месяца войны России против Украины маховик западной военной помощи постепенно наращивает обороты. ВСУ оснащают беспилотниками, танками, противотанковыми и зенитно-ракетными комплексами. Однако в Минобороны подчеркивают, что армии нужно новое натовское оружие.
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С момента полномасштабного вторжения РФ в Украину перед всем военно-политическим руководством страны встал вопрос о том, что ВСУ нуждается в поставках оружия. Фокус собрал все, что уже поставили украинской армии, что будет поставляться еще, и какое оружие нужно сейчас.
Украина закупает и получает в виде военной помощи арсенал разнообразного вооружения — начиная от стрелкового оружия, заканчивая танками, артиллерией и средствами ПВО. Ленд-лиз постепенно набирает обороты.
Отметим, что в списке, который представлен ниже, находится только то поставляемое вооружение, которое было публично озвучено официальными лицами или же в СМИ. Реальные объемы поставок могут быть больше.
Не Байрактарами едиными. Какие БПЛА получает Украина
Настоящую популярность в обществе приобрел ударный беспилотник Bayraktar TB2, который с первого дня вторжения применяет украинская армия. На вооружении находятся десятки БПЛА. После очередного раунда переговоров делегаций РФ и Украины в Турции Михаил Подоляк встретился с главой Baykar Халуком Байрактаром для обсуждения дальнейших поставок БПЛА.
На счету у Bayraktar TB2 уже десятки уничтоженных российских целей.
Основные характеристики БПЛА Bayraktar TB2:
- Грузоподъемность — 55 кг
- Максимальная скорость — 222 км/ч
- Крейсерская скорость — 130 км/ч
- Радиус действия — 150 или 300 км, в зависимости от версии
- Высота полета — 8200 метров
- Автономность — 27 часов
Помимо турецких беспилотников, в скором времени Украина получит партию новейших дронов-камикадзе Switchblade. Военные прошли необходимое обучение в Штатах для управления дронами.
ВСУ получат два варианта БПЛА Switchblade:
- Switchblade 300 — для уничтожения живой силы врага и легкой техники
- Switchblade 600 — для уничтожения бронетехники врага
Говоря понятным языком, если TB2 запускает управляемые ракеты с взрывчаткой для поражения целей, то Switchblade — это и есть взрывчатка. БПЛА наводится и поражает объекты. Для этого он оснащен камерами, системой наведения и взрывчаткой. Всего поставят 100 таких дронов.
Основные характеристики БПЛА Switchblade 300 и 600:
- Радиус действия — 10 км (40 км у 600)
- Длительность полета — 30 минут (40 минут у 600)
- Вес — 2,7 кг (23 кг у 600)
- Крейсерская скорость — 101 км/ч (160 км/ч максимальная)
Помимо ударных беспилотников, различные страны Европы и Азии поставляют дроны для разведки или же гуманитарных грузов.
В частности, в марте Польша и Литва заявили о передаче Украине сотен дронов. Также тайваньская компания XDynamics передаст 10 дронов Evolve 2, которые способны развивать скорость до 90 км/ч. При необходимости они способны переносить небольшие гуманитарные грузы.
Также США предоставят Украине разведывательные БПЛА RQ-20 Puma. Это небольшой летальный аппарат, который можно запустить прямо из рук оператора. Он предназначен для быстрой разведки.
Основные характеристики БПЛА RQ-20 Puma:
- Длина — 1,4 м
- Размах крыльев — 2,8 м
- Максимальная скорость — 83 км/ч, а крейсерская — 37 км/ч
- Радиус действия — 60 км
- Длительность полета — до 5,5 часов
Пилотируемую авиацию практически не поставляют
Пилотируемая авиация на данный момент практически не поставляется. Заявления о возможной передаче истребителей не увенчались прямой поставкой. Однако Соединенные Штаты в одном из пакетов помощи заявили о передаче вертолетов Ми-17, которые предназначались Афганистану. Всего поставлено 5 бортов.
Ми-17 — это экспортная версия вертолета Ми-8, который эксплуатируется в ВВС Украины.
Множество противотанковых и зенитно-ракетных переносных комплексов
Генсек США Энтони Блинкен заявил, что на каждый российский танк Украина будет иметь 10 противотанковых систем. В украинскую армию еще до начала полномасштабного вторжения РФ поставляли ПТРК Javelin. Теперь же арсенал противотанковых средств и зенитно-ракетных комплексов в ВСУ значительно расширился:
- ПТРК Javelin
- ПТРК NLAW
- Противотанковый гранатомет M72 LAW
- Противотанковый гранатомет AT4
- Противотанковый гранатомет Carl-Gustaf M4
- Противотанковый гранатомет Panzerfaust 3
- ПЗРК Perun
- ПЗРК Stinger
- ПЗРК Игла
- ПЗРК Strastreak
Все вышеперечисленные комплексы поставляются в Украину сотнями, а ракеты к ним — тысячами.
Javelin и NLAW работают по схожему принципу — ракета сама доходит до цели после наведения на нее. Javelin является более дальнобойным, а NLAW более мобильный и может вести стрельбу из меньшей дистанции и закрытых помещений.
Противотанковые гранатометы AT4, M72 и M4 — это аналоги советских РПГ-7. У них меньшая дальнобойность в сравнении с ПТРК и меньшее бронепробитие. Если Javelin может уничтожить танк на дистанции до 4 км, то AT4 прицельно стреляет на расстояние до 300 метров.
Отдельно среди всех ПЗРК отметим британский Starstreak. Это новейший комплекс, который отличается системой наведения. Тот же Stinger наводится на тепловую сигнатуру объекта перед запуском, а затем автономно летит к ней. Starstreak использует наведение по лазерному лучу. Оператор выпускает ракету, как только цель будет в оптически стабилизированном прицеле и ведет ее до самого объекта.
Блок наведения проецирует два лазерных луча на цель, а датчики на ракете рассчитывают их взаимное расположение до момента поражения. Интенсивность этих лазерных лучей настолько мала, что, по утверждению производителя, самолет-цель не сможет их обнаружить.
Скорость движения ракеты составляет до 894 метров в секунду.Важно
Бронетехника: танки, БМП, БТРы
Первые недели войны страны Запада не поставляли Украине танков или БТР. Однако и тут ситуация улучшается, из Чехии едут танки и БМП, а из Австралии прибывают первые БТР Bushmaster.
Чехия отправила в Украину первые танки Т-72М1, а также БМП-1.
Т-72 — это советский танк, который находится на вооружении Украины. Простой в эксплуатации и доступный танк с простым обслуживанием.
В ходе российского вторжения бойцы ВСУ захватили уже 119 танков Т-72 ВС РФ различных модификаций (по данным портала Oryx).
А БМП-1 — это боевая машина пехоты, которая также активно используется в ВСУ. Предназначена для транспортировки 8 бойцов.
Также США, по данным издания The Hill, передали Украине 70 высокомобильных колесных машин и других транспортных средств. И 14 броневиков поставит Германия.
Британия отправит Украине броневики Mastiff
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес анонсировал поставку тяжелобронированных машин Mastiff. Украинские военные будут обучаться эксплуатации машины в одной из соседних стран, а сами броневики лишаться "чувствительного оборудования".
Основные характеристики броневика Mastiff:
- Экипаж — 2+4
- Длина — 5,91 метра
- Ширина — 2,74 метра
- Высота — 2,64 метра
- Максимальная скорость — 105 км/ч
Стоит отметить, что существует две версии Mastiff, какую из двух версий получит Украина, неизвестно.
Австралия передала Украине первые БТР Bushmaster
Bushmaster — это австралийский полноприводный панцирный транспортер. Его создала компания Thales Australia. Предназначен для перевозки личного состава. Обеспечивает защиту от легкого стрелкового оружия и 9-килограмового фугаса. Десантное отделение способно вместить 9 военных. Дальность хода у БТРа составляет 800 км. Первая партия БТР Bushmaster уже на пути в Украину.
Необходимость в бронетехнике украинские власти неоднократно подчеркивали. Она нужна как для обороны в зоне ООС, так и для контрнаступления по ряду направлений.
Артиллерия и ПВО
К средствам ПВО относят и ПЗРК, которые массово поставляют для Украины. Однако "ленд-лиз" в этой сфере еще не заработал на полную мощь. На уровне обсуждения среди западных политиков речь идет о поставках более тяжелого вооружения. На данный момент известно, что США через Словакию передала Украине ЗРК С-300. Взамен Словакия получит американский ЗРК Patriot.
Также США передадут Украине ЗРК "Оса" и ПЗРК "Стрела-3". Все это вооружение является советским наследием. Однако его плюс в том, что украинская армия знакома с этим вооружением, а посему — не нужно тратить время на дополнительное обучение.
Эстония передала Вооруженным силам Украины очередную партию оружия, в которую вошли гаубицы, противотанковые мины, орудия, гранатометы, ручные гранаты и стрелковое оружие.
Снаряжение, боеприпасы, экипировка
Среди прочей номенклатуры в ВСУ десятками тысяч поставляют огнестрельное оружие: пистолеты, дробовики, штурмовые и снайперские винтовки и пулеметы. Их поставляют Соединенные Штаты, Чехия, страны Балтии и ряд других.
США выделяют миллиарды долларов на вооружение Украины. С окончательным принятием "ленд-лиза" процессы должны пойти еще быстрее. Однако уже сейчас Штаты поставляют 25 000 бронежилетов и шлемов, свыше 20 млн патронов и снарядов, 7000 единиц стрелкового оружия.
Помимо огнестрельного оружия, передаются приборы ночного и тепловизионного видения, сухпайки и аптечки.
Какие страны вооружают Украину:
- США
- Великобритания
- Польша
- Литва
- Латвия
- Эстония
- Германия
- Финляндия
- Австралия
- Норвегия
- Чехия
- Словакия
- Бельгия
- Нидерланды
- Канада
- Дания
- Хорватия
- Италия
Украина нуждается в натовском оружии, а не советском наследии — старых образцах вооружений
Министр обороны Украины Алексей Резников в своем обращении к партнерам заявил, что ВСУ нуждается в поставках современного вооружения. Ситуация на востоке и юге Украины остается чрезвычайно сложной. Поэтому министр заявил, что ВСУ нужны поставки такого вооружения:
- системы ПВО
- боевые самолеты
- РСЗО
- тяжелая артиллерия
- бронетехника и танки
- противокорабельные ракеты
- разведывательные и ударные беспилотники
Если Украина получит современное оружие, это даст четкий сигнал РФ, что украинскую армию не удастся истощить. ВСУ смогут действовать более эффективно, а вооружение станет стимулом к деэскалации.
Вдобавок, натовское оружие не будет иметь проблем технического состояния и дефицита в количестве. Плюс ВСУ станут более совместимы со странами НАТО.
Вместе с тем 7 апреля американский Сенат проголосовал за предоставление "ленд-лиза" Украине. Это позволит президенту Джо Байдену гораздо быстрее поставлять необходимое вооружение Украине. Документ еще должен утвердить Конгресс и подписать президент. Однако уже можно говорить о том, что это возрождение системы времен Второй мировой. Законопроект предусматривает часть поставок в дар или с тем, что страна-получатель заплатит, но позже.