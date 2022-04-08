Арсенал демократии: чем Запад вооружает украинскую армию

За полтора месяца войны России против Украины маховик западной военной помощи постепенно наращивает обороты. ВСУ оснащают беспилотниками, танками, противотанковыми и зенитно-ракетными комплексами. Однако в Минобороны подчеркивают, что армии нужно новое натовское оружие.

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С момента полномасштабного вторжения РФ в Украину перед всем военно-политическим руководством страны встал вопрос о том, что ВСУ нуждается в поставках оружия. Фокус собрал все, что уже поставили украинской армии, что будет поставляться еще, и какое оружие нужно сейчас.

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Украина закупает и получает в виде военной помощи арсенал разнообразного вооружения — начиная от стрелкового оружия, заканчивая танками, артиллерией и средствами ПВО. Ленд-лиз постепенно набирает обороты.

Отметим, что в списке, который представлен ниже, находится только то поставляемое вооружение, которое было публично озвучено официальными лицами или же в СМИ. Реальные объемы поставок могут быть больше.

Не Байрактарами едиными. Какие БПЛА получает Украина

Настоящую популярность в обществе приобрел ударный беспилотник Bayraktar TB2, который с первого дня вторжения применяет украинская армия. На вооружении находятся десятки БПЛА. После очередного раунда переговоров делегаций РФ и Украины в Турции Михаил Подоляк встретился с главой Baykar Халуком Байрактаром для обсуждения дальнейших поставок БПЛА.

[ + – ] Bayraktar TB2 ВМС Украины Фото: ukrmilitary.com

На счету у Bayraktar TB2 уже десятки уничтоженных российских целей.

Основные характеристики БПЛА Bayraktar TB2:

Грузоподъемность — 55 кг

Максимальная скорость — 222 км/ч

Крейсерская скорость — 130 км/ч

Радиус действия — 150 или 300 км, в зависимости от версии

Высота полета — 8200 метров

Автономность — 27 часов

Помимо турецких беспилотников, в скором времени Украина получит партию новейших дронов-камикадзе Switchblade. Военные прошли необходимое обучение в Штатах для управления дронами.

ВСУ получат два варианта БПЛА Switchblade:

Switchblade 300 — для уничтожения живой силы врага и легкой техники

Switchblade 600 — для уничтожения бронетехники врага

[ + – ] Принцип работы дронов-камикадзе Switchblade

Говоря понятным языком, если TB2 запускает управляемые ракеты с взрывчаткой для поражения целей, то Switchblade — это и есть взрывчатка. БПЛА наводится и поражает объекты. Для этого он оснащен камерами, системой наведения и взрывчаткой. Всего поставят 100 таких дронов.

Основные характеристики БПЛА Switchblade 300 и 600:

Радиус действия — 10 км (40 км у 600)

Длительность полета — 30 минут (40 минут у 600)

Вес — 2,7 кг (23 кг у 600)

Крейсерская скорость — 101 км/ч (160 км/ч максимальная)

Помимо ударных беспилотников, различные страны Европы и Азии поставляют дроны для разведки или же гуманитарных грузов.

В частности, в марте Польша и Литва заявили о передаче Украине сотен дронов. Также тайваньская компания XDynamics передаст 10 дронов Evolve 2, которые способны развивать скорость до 90 км/ч. При необходимости они способны переносить небольшие гуманитарные грузы.

[ + – ] Передача тайваньских дронов Evolve 2

Также США предоставят Украине разведывательные БПЛА RQ-20 Puma. Это небольшой летальный аппарат, который можно запустить прямо из рук оператора. Он предназначен для быстрой разведки.

Основные характеристики БПЛА RQ-20 Puma:

Длина — 1,4 м

Размах крыльев — 2,8 м

Максимальная скорость — 83 км/ч, а крейсерская — 37 км/ч

Радиус действия — 60 км

Длительность полета — до 5,5 часов

[ + – ] Разведывательный БПЛА RQ-20 Puma

Пилотируемую авиацию практически не поставляют

Пилотируемая авиация на данный момент практически не поставляется. Заявления о возможной передаче истребителей не увенчались прямой поставкой. Однако Соединенные Штаты в одном из пакетов помощи заявили о передаче вертолетов Ми-17, которые предназначались Афганистану. Всего поставлено 5 бортов.

[ + – ] Вертолеты Ми-17 предназначались для Афганистана Фото: РБК

Ми-17 — это экспортная версия вертолета Ми-8, который эксплуатируется в ВВС Украины.

Множество противотанковых и зенитно-ракетных переносных комплексов

Генсек США Энтони Блинкен заявил, что на каждый российский танк Украина будет иметь 10 противотанковых систем. В украинскую армию еще до начала полномасштабного вторжения РФ поставляли ПТРК Javelin. Теперь же арсенал противотанковых средств и зенитно-ракетных комплексов в ВСУ значительно расширился:

ПТРК Javelin ПТРК NLAW Противотанковый гранатомет M72 LAW Противотанковый гранатомет AT4 Противотанковый гранатомет Carl-Gustaf M4 Противотанковый гранатомет Panzerfaust 3 ПЗРК Perun ПЗРК Stinger ПЗРК Игла ПЗРК Strastreak

[ + – ] Panzerfaust 3 с гранатой PzF 3-IT

Все вышеперечисленные комплексы поставляются в Украину сотнями, а ракеты к ним — тысячами.

Javelin и NLAW работают по схожему принципу — ракета сама доходит до цели после наведения на нее. Javelin является более дальнобойным, а NLAW более мобильный и может вести стрельбу из меньшей дистанции и закрытых помещений.

Противотанковые гранатометы AT4, M72 и M4 — это аналоги советских РПГ-7. У них меньшая дальнобойность в сравнении с ПТРК и меньшее бронепробитие. Если Javelin может уничтожить танк на дистанции до 4 км, то AT4 прицельно стреляет на расстояние до 300 метров.

[ + – ] Гранатомет AT4

Отдельно среди всех ПЗРК отметим британский Starstreak. Это новейший комплекс, который отличается системой наведения. Тот же Stinger наводится на тепловую сигнатуру объекта перед запуском, а затем автономно летит к ней. Starstreak использует наведение по лазерному лучу. Оператор выпускает ракету, как только цель будет в оптически стабилизированном прицеле и ведет ее до самого объекта.

[ + – ] Starstreak использует отличную от других ПЗРК систему наведения на цель Фото: Getty Images

Блок наведения проецирует два лазерных луча на цель, а датчики на ракете рассчитывают их взаимное расположение до момента поражения. Интенсивность этих лазерных лучей настолько мала, что, по утверждению производителя, самолет-цель не сможет их обнаружить.

Скорость движения ракеты составляет до 894 метров в секунду.

Важно

Карающий звездопад. Что нужно знать о новых для ВСУ ракетах Starstreak

Бронетехника: танки, БМП, БТРы

Первые недели войны страны Запада не поставляли Украине танков или БТР. Однако и тут ситуация улучшается, из Чехии едут танки и БМП, а из Австралии прибывают первые БТР Bushmaster.

Чехия отправила в Украину первые танки Т-72М1, а также БМП-1.

Т-72 — это советский танк, который находится на вооружении Украины. Простой в эксплуатации и доступный танк с простым обслуживанием.

[ + – ] Т-72 на пути к Украине

В ходе российского вторжения бойцы ВСУ захватили уже 119 танков Т-72 ВС РФ различных модификаций (по данным портала Oryx).

А БМП-1 — это боевая машина пехоты, которая также активно используется в ВСУ. Предназначена для транспортировки 8 бойцов.

[ + – ] На вооружении ВСУ находятся сотни БМП-1 Фото: АрміяInform

Также США, по данным издания The Hill, передали Украине 70 высокомобильных колесных машин и других транспортных средств. И 14 броневиков поставит Германия.

Британия отправит Украине броневики Mastiff

[ + – ] Броневики Mastiff показали себя во время войны в Афганистане

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес анонсировал поставку тяжелобронированных машин Mastiff. Украинские военные будут обучаться эксплуатации машины в одной из соседних стран, а сами броневики лишаться "чувствительного оборудования".

Основные характеристики броневика Mastiff:

Экипаж — 2+4

Длина — 5,91 метра

Ширина — 2,74 метра

Высота — 2,64 метра

Максимальная скорость — 105 км/ч

Стоит отметить, что существует две версии Mastiff, какую из двух версий получит Украина, неизвестно.

Австралия передала Украине первые БТР Bushmaster

Bushmaster — это австралийский полноприводный панцирный транспортер. Его создала компания Thales Australia. Предназначен для перевозки личного состава. Обеспечивает защиту от легкого стрелкового оружия и 9-килограмового фугаса. Десантное отделение способно вместить 9 военных. Дальность хода у БТРа составляет 800 км. Первая партия БТР Bushmaster уже на пути в Украину.

[ + – ] Первая партия БТР Bushmaster уже следует в Украину

Необходимость в бронетехнике украинские власти неоднократно подчеркивали. Она нужна как для обороны в зоне ООС, так и для контрнаступления по ряду направлений.

Артиллерия и ПВО

К средствам ПВО относят и ПЗРК, которые массово поставляют для Украины. Однако "ленд-лиз" в этой сфере еще не заработал на полную мощь. На уровне обсуждения среди западных политиков речь идет о поставках более тяжелого вооружения. На данный момент известно, что США через Словакию передала Украине ЗРК С-300. Взамен Словакия получит американский ЗРК Patriot.

[ + – ] С-300 ПМУ уже в Украине

Также США передадут Украине ЗРК "Оса" и ПЗРК "Стрела-3". Все это вооружение является советским наследием. Однако его плюс в том, что украинская армия знакома с этим вооружением, а посему — не нужно тратить время на дополнительное обучение.

Эстония передала Вооруженным силам Украины очередную партию оружия, в которую вошли гаубицы, противотанковые мины, орудия, гранатометы, ручные гранаты и стрелковое оружие.

[ + – ] Гаубицы для ВСУ

Снаряжение, боеприпасы, экипировка

Среди прочей номенклатуры в ВСУ десятками тысяч поставляют огнестрельное оружие: пистолеты, дробовики, штурмовые и снайперские винтовки и пулеметы. Их поставляют Соединенные Штаты, Чехия, страны Балтии и ряд других.

США выделяют миллиарды долларов на вооружение Украины. С окончательным принятием "ленд-лиза" процессы должны пойти еще быстрее. Однако уже сейчас Штаты поставляют 25 000 бронежилетов и шлемов, свыше 20 млн патронов и снарядов, 7000 единиц стрелкового оружия.

Помимо огнестрельного оружия, передаются приборы ночного и тепловизионного видения, сухпайки и аптечки.

Какие страны вооружают Украину:

США Великобритания Польша Литва Латвия Эстония Германия Финляндия Австралия Норвегия Чехия Словакия Бельгия Нидерланды Канада Дания Хорватия Италия

Украина нуждается в натовском оружии, а не советском наследии — старых образцах вооружений

Министр обороны Украины Алексей Резников в своем обращении к партнерам заявил, что ВСУ нуждается в поставках современного вооружения. Ситуация на востоке и юге Украины остается чрезвычайно сложной. Поэтому министр заявил, что ВСУ нужны поставки такого вооружения:

системы ПВО

боевые самолеты

РСЗО

тяжелая артиллерия

бронетехника и танки

противокорабельные ракеты

разведывательные и ударные беспилотники

[ + – ] Британский танк Challenger 2 Фото: Википедия

Если Украина получит современное оружие, это даст четкий сигнал РФ, что украинскую армию не удастся истощить. ВСУ смогут действовать более эффективно, а вооружение станет стимулом к деэскалации.

[ + – ] Разговоры о передаче авиации Украине так и не перешли в поставку техники

Вдобавок, натовское оружие не будет иметь проблем технического состояния и дефицита в количестве. Плюс ВСУ станут более совместимы со странами НАТО.

Вместе с тем 7 апреля американский Сенат проголосовал за предоставление "ленд-лиза" Украине. Это позволит президенту Джо Байдену гораздо быстрее поставлять необходимое вооружение Украине. Документ еще должен утвердить Конгресс и подписать президент. Однако уже можно говорить о том, что это возрождение системы времен Второй мировой. Законопроект предусматривает часть поставок в дар или с тем, что страна-получатель заплатит, но позже.