В Украину отправили первые БТР Bushmaster из Австралии: как везли технику (фото)

Транспортный самолет Boeing C-17 Globemaster, способный перевезти четыре БТР Bushmaster, вылетел в Европу из австралийского города Брисбен. "Подарок" в виде 20 машин станет поддержкой ВСУ в битве с врагом, уверен министр обороны Австралии.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Австралия передала Украине 20 бронетранспортеров Bushmaster стоимостью 38 млн долларов. Об этом написал в Facebook посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

"Австралийские специалисты по вопросам национальной безопасности говорят, что это было самое быстрое решение о выделении военной помощи в истории страны. Президент (Украины) Владимир Зеленский обратился в парламент с речью и попросил бронетранспортеры Bushmaster. На следующее утро премьер-министр (Австралии) Скотт Моррисон подтвердил готовность их предоставить", – рассказал дипломат детали принятия решения.

Передача техники Украине прошла по приглашению министра обороны Австралии Питера Даттона и в присутствии главы сухопутных войск, генерал-майора Скотта Винтера, уточнил посол.

Даттон заявил, что "подарок" в виде 20 машин Bushmaster станет поддержкой в ответе ВСУ на агрессию российских захватчиков.

Австралийские журналисты телеканала Sky News отметили, что бронетранспортеры отправили в Украину на борту австралийского Boeing C-17 Globemaster.

По сведениям агентства Associated Press, Моррисон заявил, что транспортный самолет Boeing C-17 Globemaster, способный перевезти четыре машины Bushmaster, вылетел в Европу из австралийского города Брисбен на восточном побережье.

Транспортные средства станут дополнением к 87 млн долларам, которые Австралия передала Украине в качестве военной и гуманитарной помощи.

[ + – ] Bushmaster создала компания Thales Australia

БТР Bushmaster – что это за машины

Бронетранспортер Bushmaster – австралийский полноприводный панцирный транспортер, который создала компания Thales Australia. Он предназначен для перевозки личного состава, защищает от легкого стрелкового оружия и фугасов. В десантном отделении могут разместиться 9 солдат.

Основные характеристики БТР:

Масса — 12,5 тонны

Длина — 7,18 метра

Ширина — 2,48 метра

Высота — 2,65 метра

Дальность хода — 800 км

Максимальная скорость — 100 км/ч

Класс защиты — защитит от 7,62 мм патрона и 8 кг фугаса

Австралия имеет на вооружении таких БТР более 1000 в Военно-воздушных и Сухопутных силах.

Фокус ранее писал, что в обращении к парламенту Австралии Зеленский заявил о хорошем качестве БТР Bushmaster, которые бы помогли помочь ВСУ.

Великобритания уже разрабатывает схему передачи Украине броневиков типа Mastiff или Jackal, но машині будут лишены "чувствительного оборудования".

Напомним, что 6 апреля президент США Джо Байден подписал новый пакет военной помощи для Украины на сумму 100 млн долларов. В него войдут противотанковые ракетные комплексы Javelin.