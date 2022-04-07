Великобритания может передать Украине броневики Mastiff или Jackal, — The Times (фото)

В случае передачи автомобилей, британские военные отправятся к границам Украины, чтобы обучать украинских бойцов.

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Министерство обороны Великобритании разрабатывает планы по передаче Украине броневиков по типу Mastiff или Jackal. Об этом сообщает The Times.

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По данным источников издания в ведомстве, транспортные средства будут лишены "чувствительного оборудования". Для обучения украинских бойцов в одну из соседствующих стран направят британских военных.

Также указывается, что в дальнейшем Великобритания анонсирует новую партию военной помощи — противотанковые установки и зенитные ракеты.

Что известно о броневике Mastiff

[ + – ] Mastiff

Mastiff — это британский вариант американского броневика Cougar. Предназначен для патрулирования. Находится на вооружении армии Великобритании с 2006 года. В эксплуатации находится около 300 машин. Основные характеристики броневика:

Экипаж — 2+4

Длина — 5,91 метра

Ширина — 2,74 метра

Высота — 2,64 метра

Максимальная скорость — 105 км/ч

Стоит отметить, что существует две версии Mastiff, какую из двух версий получит Украина — неизвестно.

Что известно о броневике Jackal

[ + – ] Jackal

Jackal — британская бронированная разведывательно-дозорная машина. Основная цель — разведка или дозор, а также огневая поддержка в тех ситуациях, где приоритетна мобильность, скорость и маневренность.

Основные характеристики БРДМ:

Экипаж — 1+4

Длина — 5,39 метра

Ширина — 2 метра

Высота — 1,9 метра

Максимальная скорость — 130 км/ч

Также существует обновленный вариант Jackal 2 с улучшениями боевой и транспортной части.

Напомним, Австралия передаст Украине БТРы Bushmaster по просьбе Владимира Зеленского.

6 апреля Джо Байден подписал новый пакет военной помощи для Украины.