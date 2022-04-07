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Военный Фокус Российско-украинская война

Великобритания может передать Украине броневики Mastiff или Jackal, — The Times (фото)

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передача броневиков украине
Фото: UK Army | Jackal

В случае передачи автомобилей, британские военные отправятся к границам Украины, чтобы обучать украинских бойцов.

Министерство обороны Великобритании разрабатывает планы по передаче Украине броневиков по типу Mastiff или Jackal. Об этом сообщает The Times.

По данным источников издания в ведомстве, транспортные средства будут лишены "чувствительного оборудования". Для обучения украинских бойцов в одну из соседствующих стран направят британских военных.

Также указывается, что в дальнейшем Великобритания анонсирует новую партию военной помощи — противотанковые установки и зенитные ракеты.

Что известно о броневике Mastiff

броневик мастиф
Mastiff

Mastiff — это британский вариант американского броневика Cougar. Предназначен для патрулирования. Находится на вооружении армии Великобритании с 2006 года. В эксплуатации находится около 300 машин. Основные характеристики броневика:

  • Экипаж — 2+4
  • Длина — 5,91 метра
  • Ширина — 2,74 метра
  • Высота — 2,64 метра
  • Максимальная скорость — 105 км/ч

Стоит отметить, что существует две версии Mastiff, какую из двух версий получит Украина — неизвестно.

Что известно о броневике Jackal

броневик для всу
Jackal

Jackal — британская бронированная разведывательно-дозорная машина. Основная цель — разведка или дозор, а также огневая поддержка в тех ситуациях, где приоритетна мобильность, скорость и маневренность.

Основные характеристики БРДМ:

  • Экипаж — 1+4
  • Длина — 5,39 метра
  • Ширина — 2 метра
  • Высота — 1,9 метра
  • Максимальная скорость — 130 км/ч

Также существует обновленный вариант Jackal 2 с улучшениями боевой и транспортной части.

Напомним, Австралия передаст Украине БТРы Bushmaster по просьбе Владимира Зеленского.

6 апреля Джо Байден подписал новый пакет военной помощи для Украины.